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Гортензия зацветет пышнее: что нужно сделать с корнями осенью

Мария Николишин
2 октября 2026, 15:39
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Повреждение боковых корней в начале осени замедляет рост побегов и готовит куст к зиме.
Гортензия зацветет пышнее: что нужно сделать с корнями осенью
Как заставить гортензию пышно цвести / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем подкапывают корни гортензии осенью
  • Как правильно сделать надрез лопатой

Уход за гортензиями осенью должен включать не только полив, подкормку и мульчирование. В частности, чтобы растение порадовало пышным цветением в следующем сезоне и пережило зиму, нужно кое-что сделать с его корнями.

Главред решил разобраться, что нужно сделать осенью, чтобы гортензия красиво цвела в следующем году.

видео дня

Для чего подкапывают корни гортензии

Гортензии, которые в течение сезона наращивают густую зеленую массу, но дают единичные мелкие цветы, рекомендуется лечить с помощью намеренного повреждения корневой системы. Речь идет о подкапывании боковых корней осенью, пишет Deccoria.

Механизм действия прост: легкое повреждение заставляет куст переключиться с вегетации на выживание. Рост побегов замедляется, они быстрее одревесневают и становятся более устойчивыми к морозу, а после зимовки растение формирует больше боковых стеблей с крупными соцветиями.

Как подкопать корни, не повредив куст

Процедуру планируют на начало осени, пока почва еще не скована сильными заморозками. Понадобится острая лопата, которую вертикально погружают в землю по кругу вокруг куста - примерно на уровне проекции кроны.

Принципиально важно, что речь идет именно о надрезе внешних, боковых корней. Корневой ком при этом не поддевают и не выкапывают, растение остается на месте.

Почему гортензии становятся зелеными
Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Сама по себе эта манипуляция не отменяет остальных осенних работ. Гортензии по-прежнему нуждаются в поливе, мульчировании и подкормке удобрениями с преобладанием фосфора и калия и минимальным содержанием азота.

Как сажать гортензию осенью - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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