Российская шпионка годами шпионила за НАТО, но её выдала кошка — что произошло

Как российская офицер ГРУ годами действовала в Неаполе под видом дизайнера и почему именно кошка помогла ее разоблачить.

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Российская шпионка в НАТО - как кошка помогла разоблачить агентку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как разоблачили российскую шпионку Ольгу Колобову

Что известно об Ольге Колобовой

Российская офицер разведки годами действовала в Неаполе под видом успешной дизайнерки, поддерживала контакты с семьями высокопоставленных чиновников НАТО и собирала информацию для российских спецслужб. Ее прикрытие просуществовало около 10 лет, а ключ к разоблачению появился после регистрации домашнего животного. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Как работала российская агентка и почему именно кошка помогла раскрыть её личность - выяснял Главред.

видео дня

"Даже идеальное прикрытие может разрушить обычная кошка", - отметил ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Российская шпионка в Неаполе: как она работала под прикрытием

Неаполь был важным местом для разведывательной деятельности из-за расположения там одного из ключевых командований НАТО. Именно в этой среде российская офицерша, по приведенным данным, смогла создать убедительный образ состоятельной представительницы светского общества.

Для легализации она использовала имя Мария Адела и развивала собственный ювелирный бренд. Это давало ей возможность посещать светские мероприятия, благотворительные вечера и закрытые выставки, где она контактировала с семьями генералов Альянса.

Как российская агентка получала доступ к окружению НАТО

Особенностью операции было длительное пребывание в одной социальной среде с людьми, имевшими связи с западным военным руководством. Такие контакты позволяли российским спецслужбам получать информацию непосредственно из окружения представителей НАТО.

Этот канал сбора данных, как указано в исходном материале, действовал примерно 10 лет. Когда риск разоблачения возрос, кураторы приказали агентке срочно прекратить деятельность и покинуть Италию.

Почему шпионка внезапно покинула Италию

Отъезд состоялся без объяснений для людей из её ближайшего окружения. Влиятельные знакомые остались без информации о причинах исчезновения женщины, которая до этого долгое время вела активную светскую жизнь.

Однако после возвращения в Россию возникла обстоятельство, которое сложно было связать с масштабной разведывательной операцией. Речь идет о домашнем животном, которое офицерша решила забрать с собой.

Как кошка помогла разоблачить российскую шпионку

По прибытии в Россию женщина зарегистрировала кошку по кличке Луиза в местной ветеринарной клинике. Именно эта стандартная процедура оставила цифровой след, который впоследствии заинтересовал международных следователей.

Внимание привлек микрочип на ошейнике животного. Информацию из европейских реестров домашних питомцев сопоставили с данными, которые стали доступны благодаря утечке из российских баз.

Смотрите видео о секретах разведчиков:

Как расследователи вышли на Ольгу Колобову

Дальнейшее сопоставление информации позволило проверить маршруты перемещения, адреса и контакты. Именно совокупность этих данных помогла восстановить связь между женщиной, жившей в Италии под чужим именем, и российской разведкой.

Расследование привело к кадровой офицерше Главного разведывательного управления России Ольге Колобовой. Ее длительная работа под прикрытием завершилась после того, как обычная регистрация домашнего животного позволила сопоставить информацию из разных источников.

Напомним, как ранее сообщал Главред, историк Артур Бабенко рассказал об особенностях личной жизни Владимира Святославича и его поведении до крещения. В материале отмечается, что у него есть подробное описание того, что князь проявлял значительный интерес к женщинам, а также о практике полигамии в элите того времени. До принятия христианства в 988 году упоминается, что полигамия была обычной практикой для языческой элиты.

Гидесса Елена осветила историю станции метро "Золотые Ворота" и решения архитекторов по оформлению станции. В материале речь идет о наличии и сокрытии мозаики, созданной в 1989 году. Сообщается, что мозаику сделали малозаметной, чтобы избежать внимания советских инспекторов.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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