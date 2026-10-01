В стиралке нашли одну скрытую функцию: что меняет и как активировать

Важно учитывать, что единой комбинации для всех стиральных машин нет.

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Рскрыта важная функция стиральной машины / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

На некоторых машинках нажатие кнопки запуска используется не для начала стирки

Зажимая кнопку можно включить или отключить блокировку панели

Стиральная машина давно стала привычной частью домашнего быта, однако многие ее возможности остаются незамеченными.

Например, на отдельных моделях Bosch длительное нажатие кнопки запуска используется не для начала стирки, а для управления защитой от детей, пишет La Razon.

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Если удерживать соответствующую кнопку примерно 3–5 секунд, можно включить или отключить блокировку панели. Ее задача - не позволить случайно изменить программу, температуру, скорость отжима или остановить запущенный цикл. Особенно актуальна такая функция для семей с маленькими детьми.

При включенной защите на дисплее обычно появляется значок ключа, а нажатия на кнопки перестают влиять на настройки. Сама стирка при этом продолжается в выбранном режиме.

Чтобы снять блокировку, на моделях с такой функцией достаточно снова зажать кнопку на несколько секунд. После звукового сигнала значок ключа обычно исчезает, и управление возвращается в обычный режим. Однако точная продолжительность нажатия может отличаться.

Важно учитывать, что единой комбинации для всех стиральных машин Bosch нет. На одних устройствах используется кнопка запуска с обозначением "3 сек.", на других блокировка включается сочетанием отдельных клавиш, например кнопок скорости отжима и завершения программы.

/ Инфографика: Главред

Поэтому перед использованием этой функции стоит посмотреть обозначения на панели или инструкцию именно для своей модели. Если рядом с элементом управления указано "3 сек." и изображен символ ключа, это, как правило, означает наличие функции блокировки.

Еще одна особенность некоторых моделей заключается в том, что защита может сохраняться даже после выключения машины. В таком случае перед следующей стиркой блокировку потребуется отключить вручную.

Какой режим стиральной машины расходует больше электричества



Смотрите видео - важные функции стиралки:

В ролике автор знакомит зрителей со стиральной машиной, рассматривая ее внешний вид, устройство панели управления и ключевые функции. Отдельно он рассказывает о технологиях UltraCare и SensiCare, предназначенных для более точного подбора режима в зависимости от типа ткани и особенностей загрузки.

В обзоре также показаны конструкция барабана, люк, объем загрузки и особенности работы инверторного мотора. Еще одна важная функция - AutoDose. Эта система автоматически определяет нужное количество моющего средства, ориентируясь на выбранную программу и параметры конкретного цикла.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

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Об источнике: La Razón La Razón - ведущая испанская ежедневная общественно-политическая газета и общенациональный новостной портал со штаб-квартирой в Мадриде, основанная в 1998 году. Издание освещает события в сфере политики, экономики и культуры, а также публикует аналитические и разъяснительные материалы о науке, здоровье и быте для широкой аудитории.

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