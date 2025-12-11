Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

Вы узнаете:
- Как частно нужно менять носки
- Как правильно стирать носки
Многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная. Главред разобрался, сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки.
Если вы не знаете, можно ли удалить пятна грязи с белых носков, то читайте материал: Как отстирать сильно грязные белые носки: давно забытый, но очень хороший способ.
Нужно ли каждый день менять носки и почему
Наши стопы — это среда, которая особенно богата микробами. Кожа на стопе и особенно влажные участки между пальцами являются идеальной средой для бактерий и грибков, которые любят тепло и влагу. Они питаются потом и отмершими клетками кожи, и в процессе разложения вырабатывают вещества, создающие всем знакомый запах ног, носков и обуви, пишет Walla.
Чем больше потеет стопа, тем больше пищи у микробов и тем быстрее они размножаются. Носки задерживают влагу, создавая для них идеальные условия.
Исследования показали, что бактерии способны выживать на ткани очень долго - до трех месяцев. Другими словами, носок, который вы носили вчера, является настоящим рассадником микробов.
Таким образом, носки рекомендуется менять ежедневно, чтобы поддерживать чистоту и здоровье ног, а также предотвращать инфекции и неприятные запахи.
Какая вещь самая грязная в нашем шкафу
Ученые провели микробный состав одежды, надетой всего один раз, и выяснилось, что носки — самая грязная вещь в шкафу.
На рубашках в среднем обнаруживались десятки тысяч бактерий, на носках — от восьми до девяти миллионов. Помимо микробов с самой стопы, носки также собирают бактерии и грибки с полов дома, в спортзалах и даже с земли на улице. В некоторых образцах также были обнаружены виды грибков, которые могут вызывать респираторные или желудочно-кишечные инфекции.
Микробы с носков легко переносятся на все поверхности, с которыми соприкасаются, включая кровать, диван, пол и, конечно же, обувь. Именно поэтому грибок стопы так легко распространяется.
Сама обувь со временем также становится рассадником бактерий. Поэтому рекомендуется не носить одну и ту же пару два дня подряд, чтобы стелька полностью высохла и предотвратилось образование влажной среды, способствующей размножению микробов.
Как поддерживать гигиену ног
Чтобы уменьшить неприятный запах, рекомендуется мыть ноги дважды в день с мылом и теплой водой.
Очень полезными могут быть средства, уменьшающие потоотделение на ногах, а также выбор носков из дышащих материалов, таких как бамбук, которые способствуют испарению пота.
Как стирать носки
Если ваши ноги не имеют сильного запаха, вы можете стирать носки при умеренной температуре с обычным моющим средством. Но для действительно эффективной дезинфекции и уничтожения устойчивых микробов рекомендуется стирать при более высокой температуре с моющими средствами, содержащими ферменты, которые помогают высвободить микробы из ткани.
Если стирка при высокой температуре невозможна, можно прогладить носки горячим паром. Высокая температура убивает бактерии и споры грибков, в том числе и того, который вызывает грибок стопы.
Сушка носков на солнце обеспечивает дополнительную естественную дезинфекцию благодаря УФ-излучению.
Ранее Главред писал, что многие люди ложатся спать в носках. Они помогают согреться в холодное время года или сделать сон более комфортным. Однако, мало кто знает, что эта привычка может быть опасной. Детальнее читайте в материале: Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствия.
Вам также может быть интересно:
- Знают лишь единицы: эксперты дали точный ответ, как часто надо стирать пижаму
- Как часто нужно стирать полотенца: врач указал на распространенную ошибку
- Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред