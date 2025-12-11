Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

Всего за один день на носках скапливается огромного количество бактерий.

Как частно нужно менять носки и мыть ноги

Как частно нужно менять носки

Как правильно стирать носки

Многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная. Главред разобрался, сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки.

Нужно ли каждый день менять носки и почему

Наши стопы — это среда, которая особенно богата микробами. Кожа на стопе и особенно влажные участки между пальцами являются идеальной средой для бактерий и грибков, которые любят тепло и влагу. Они питаются потом и отмершими клетками кожи, и в процессе разложения вырабатывают вещества, создающие всем знакомый запах ног, носков и обуви, пишет Walla.

Чем больше потеет стопа, тем больше пищи у микробов и тем быстрее они размножаются. Носки задерживают влагу, создавая для них идеальные условия.

Исследования показали, что бактерии способны выживать на ткани очень долго - до трех месяцев. Другими словами, носок, который вы носили вчера, является настоящим рассадником микробов.

Таким образом, носки рекомендуется менять ежедневно, чтобы поддерживать чистоту и здоровье ног, а также предотвращать инфекции и неприятные запахи.

Какая вещь самая грязная в нашем шкафу

Ученые провели микробный состав одежды, надетой всего один раз, и выяснилось, что носки — самая грязная вещь в шкафу.

На рубашках в среднем обнаруживались десятки тысяч бактерий, на носках — от восьми до девяти миллионов. Помимо микробов с самой стопы, носки также собирают бактерии и грибки с полов дома, в спортзалах и даже с земли на улице. В некоторых образцах также были обнаружены виды грибков, которые могут вызывать респираторные или желудочно-кишечные инфекции.

Микробы с носков легко переносятся на все поверхности, с которыми соприкасаются, включая кровать, диван, пол и, конечно же, обувь. Именно поэтому грибок стопы так легко распространяется.

Сама обувь со временем также становится рассадником бактерий. Поэтому рекомендуется не носить одну и ту же пару два дня подряд, чтобы стелька полностью высохла и предотвратилось образование влажной среды, способствующей размножению микробов.

Как поддерживать гигиену ног

Чтобы уменьшить неприятный запах, рекомендуется мыть ноги дважды в день с мылом и теплой водой.

Очень полезными могут быть средства, уменьшающие потоотделение на ногах, а также выбор носков из дышащих материалов, таких как бамбук, которые способствуют испарению пота.

Как стирать носки

Если ваши ноги не имеют сильного запаха, вы можете стирать носки при умеренной температуре с обычным моющим средством. Но для действительно эффективной дезинфекции и уничтожения устойчивых микробов рекомендуется стирать при более высокой температуре с моющими средствами, содержащими ферменты, которые помогают высвободить микробы из ткани.

Если стирка при высокой температуре невозможна, можно прогладить носки горячим паром. Высокая температура убивает бактерии и споры грибков, в том числе и того, который вызывает грибок стопы.

Сушка носков на солнце обеспечивает дополнительную естественную дезинфекцию благодаря УФ-излучению.

