Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

Еще одна страна решила, что не будет выставлять свою кандидатуру на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2026".
Как сообщает Би-Би-Си, от участия в конкурсе отказалась Исландия. Эта страна присоединилась к Испании, Ирландии, Словении и Нидерландам, заявив, что будет бойкотировать конкурс песни "Евровидение-2026".
Все пять стран отказались от участия после того, как на прошлой неделе было официально подтверждено участие Израиля в конкурсе. Стефан Эйрикссон, генеральный директор исландской национальной телерадиокомпании RÚV, сказал: "В нынешнем положении дел в этом конкурсе нет ни мира, ни радости. Исходя из этого, в первую очередь, мы отступаем, пока ситуация такая, какая она есть".
RÚV также заявил, что участие Израиля "вызвало разобщенность как среди членов Европейского вещательного союза (EBU), так и среди широкой общественности".
Правление телекомпании согласовало это решение на заседании в среду, за несколько часов до крайнего срока, в течение которого страны должны подтвердить, присоединятся ли они к празднованию 70-летия песенного конкурса в мае следующего года.
Считалось, что Исландия была последней оставшейся страной, объявившей о своем решении.
Директор Евровидения Мартин Грин заявил: "Мы уважаем решение всех вещателей, которые решили не участвовать в конкурсе песни Евровидение в следующем году, и надеемся вскоре снова приветствовать их".
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
