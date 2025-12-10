Укр
Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Юрий Берендий
10 декабря 2025, 19:36
Украинская экономика благодаря международной поддержке способна выдержать последствия войны минимум пять лет, значительно дольше российской, указал Новак.
Экономист объяснил, почему украинская экономика сильнее российской

О чем говорится в материале:

  • Украинская экономика в условиях войны сможет продержаться дольше российской
  • Россия находится под санкциями и в отличие от Украины не имеет внешнего финансирования

Экономика Украины в условиях полномасштабного вторжения и активных боевых действий может продержаться дольше российской из-за всесторонней помощи со стороны стран-союзников и международных организаций. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Украинская экономика однозначно выдержит дольше, чем российская, причем не на один день и даже не на один год, а минимум на пять лет", - подчеркнул он.

Новак подчеркнул, что в отличие от российской экономики, которая находится под все более жесткими санкциями и фактически лишена доступа к внешнему финансированию, украинская экономика оказалась в противоположных условиях. Украина получает масштабную и многовекторную финансовую поддержку от международных организаций и правительств более 60 стран мира, которые действуют по принципу "столько, сколько нужно".

По его словам, именно такая модель поддержки обеспечивает не просто надежду, а реальную гарантию того, что украинская экономика способна продержаться в войне значительно дольше, чем российская - не на короткий период, а как минимум на пять лет.

"Потому что большинство стран мира уже запланировали в своих бюджетах на следующие годы продолжение или даже увеличение финансовой помощи Украине. Почти все наши партнеры заложили такие планы на 2026-2027 годы, а многие из них запланировали помощь Украине вплоть до 2030 года. Поэтому Украина еще долго будет получать финансовую помощь по принципу "столько, сколько нужно", в отличие от России, которую будут добивать санкциями по аналогичному принципу", - резюмирует он.

Какое влияние имеют санкции на Россию?
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Когда запасы российской экономики могут иссякнуть - мнение эксперта

Как писал Главред, у России уже к 1 января 2026 года может возникнуть ситуация полного исчерпания финансовых резервов, после чего Кремлю придется искать выход из кризиса. Об этом заявил российский экономист Владимир Милов.

Он пояснил, что власти РФ уже не могут спокойно принять новый дефицитный бюджет, не понимая, за счет чего его покрывать.

По оценке Милова, в Фонде национального благосостояния остались лишь незначительные суммы, которые до конца года потратят на покрытие дефицита, и даже этих средств не хватит. Поэтому к 1 января российские власти фактически подойдут к полному обнулению финансовых резервов.

Экономические проблемы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Турция заметно сократила импорт российской нефти марки Urals из-за влияния западных ограничений и перехода на альтернативное сырье для нефтеперерабатывающих заводов, говорится в материале Reuters.

Уже в 2026 году граждане страны-агрессора могут столкнуться с возвращением к реалиям советских времен, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его оценке, в РФ возможно введение карточной системы или полный переход на цифровой рубль, что позволит властям полностью отслеживать финансовые потоки и сделает невозможным экономическую свободу населения.

В то же время Путин продолжает уверять в стабильности российской экономики и отсутствии серьезных проблем, однако даже в пропагандистских эфирах эти утверждения начали ставить под сомнение. Экономист Олег Сухарев открыто заявил, что экономика РФ находится фактически в шаге от рецессии, то есть глубокого спада.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
