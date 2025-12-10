Работает ли Уиткофф на Россию - в СНБО рассказали об интересном нюансе в переговорах

Спецслужбы и разведывательные органы США, которые являются едва ли не лучшими в мире не допустили бы проникновения российского агента, отметил Коваленко.

В СНБО ответили, является ли Уиткофф российским агентом

Уиткофф имеет схожее мировоззрение с россиянами

Спецпредставитель США не является агентом России

Стив Уиткофф проводит переговоры с Кремлем по завершению войны от имени Соединенных Штатов. Несмотря на то, что его позиция по мирному урегулированию иногда совпадает с видением Москвы, речь идет лишь о его собственных взглядах, поэтому предположения о возможном агентстве в пользу России безосновательны. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, действительно случалось, что Виткофф повторял тезисы российской пропаганды, однако это скорее отражение его личного мировоззрения, которое иногда перекликается с российским.

"Уверен, что он - не агент. Я считаю, что американские разведывательные службы и службы безопасности и обороны являются едва ли не лучшими в мире. Они бы не пропустили российского агента", - сказал Коваленко.

Он также отметил, что определенные совпадения во взглядах могут быть и между Кремлем и Вашингтоном, особенно в отношении Европы. Подобную позицию может разделять и Пекин, поскольку, по его словам, слишком сильная Европа не выгодна никому.

Спецпредставители Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Почему россияне ведут переговоры только с США - мнение эксперта

Как писал Главред, заявления Кремля о том, что Россия якобы ведет переговоры только с США, фактически подтверждает, что Украину и страны Европы отстранили от этого процесса. На это обратил внимание политический аналитик, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Он пояснил, что формат прямых контактов с Вашингтоном выгоден российскому руководству с имиджевой точки зрения, поскольку усиливает образ "величия", который Путин пытается навязать собственному обществу. В то же время в этом есть и чисто практический расчет.

По его оценке, пока между Россией и США не будут достигнуты определенные договоренности, привлечение Украины или Европы не имеет смысла, ведь их позиции давно известны и зафиксированы. Более того, эти позиции могут не способствовать сближению Москвы и Вашингтона, а наоборот - стать препятствием для реализации их договоренностей.

Слив переговоров помощника Путина Ушакова и Виткоффа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в октябре провел телефонные переговоры с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым, во время которых подсказывал, как эффективнее подать российские предложения по так называемой мирной сделке Дональду Трампу. Об этом сообщило агентство Bloomberg, обнародовав стенограмму разговора.

В материале говорится об обстоятельствах подготовки плана по завершению войны в Украине. Из обнародованной записи следует, что Уиткофф фактически советовал Ушакову, как обеспечить благосклонное восприятие инициатив со стороны Трампа, а также предлагал организовать отдельный звонок накануне запланированного визита Владимира Зеленского в Белый дом.

Дональд Трамп, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что не видит ничего необычного в действиях своего спецпредставителя, назвав такие контакты привычной практикой и частью деловых процессов.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

