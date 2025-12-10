МОН для девятиклассников вводит ГИА в новом формате: какие будут изменения

Главное:
- ГИА для девятиклассников планируют проводить в новом формате с 2028 года
- В будущем предметов ГИА будет больше
Выпускники 9-х классов в Украине будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки №1597.
Там отметили, что нововведения вступят в действие только с 2028 года. Выпускники базовой школы будут проходить ГИА по украинскому языку, украинской литературе и математике.
Как будет проходить ГИА в новом формате
Для проведения государственной итоговой аттестации в МОН планируют создать специальную образовательную платформу, а задания для аттестации будут разрабатывать в Украинском центре оценивания качества образования.
Также стоит отметить, что в последующие годы перечень предметов ГИА планируют расширить. Аттестацию будут также проводить по предметам естественной и гражданско-исторической отраслей, а также иностранные языки.
Изменения в образовании ждут не только школьников
Главред писал, что Кабинет министров Украины внедряет три новые реформы в образовательной сфере, направленные на поддержку педагогов и ученых. По словам премьера Юлии Свириденко, первая реформа обеспечивает равные условия для зачисления педагогического стажа.
Вторая реформа предусматривает запуск экспериментального проекта в системе профессионального образования. С 2026 года часть колледжей реорганизуют в коммунальные некоммерческие общества с большей автономией в управлении и финансах.
Образование в Украине - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменения по ограничению права на отсрочку от призыва для учащихся колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, превысивших установленный срок обучения по академической программе.
Ранее сообщалось, что в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) на уровне четвертых классов в Украине будут проводить оценивание по математике и украинскому языку и чтению - двух ведущих образовательных областей, которые формируют базу для дальнейшего изучения предметов в базовой школе.
Накануне стало известно, что стратегия образовательных оценок в сфере общего среднего образования предусматривает проведение ГИА на ключевых этапах получения образования: для четвероклассников, девятиклассников и выпускников 12 класса.
Об источнике: Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.
