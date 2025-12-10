Укр
МОН для девятиклассников вводит ГИА в новом формате: какие будут изменения

Анна Косик
10 декабря 2025, 15:43
Проходить государственную итоговую аттестацию украинские школьники будут несколько по-другому.
Для выпускников 9-х классов вводят экзамены в формате ВНО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • ГИА для девятиклассников планируют проводить в новом формате с 2028 года
  • В будущем предметов ГИА будет больше

Выпускники 9-х классов в Украине будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки №1597.

Там отметили, что нововведения вступят в действие только с 2028 года. Выпускники базовой школы будут проходить ГИА по украинскому языку, украинской литературе и математике.

Как будет проходить ГИА в новом формате

Для проведения государственной итоговой аттестации в МОН планируют создать специальную образовательную платформу, а задания для аттестации будут разрабатывать в Украинском центре оценивания качества образования.

Также стоит отметить, что в последующие годы перечень предметов ГИА планируют расширить. Аттестацию будут также проводить по предметам естественной и гражданско-исторической отраслей, а также иностранные языки.

Изменения в образовании ждут не только школьников

Главред писал, что Кабинет министров Украины внедряет три новые реформы в образовательной сфере, направленные на поддержку педагогов и ученых. По словам премьера Юлии Свириденко, первая реформа обеспечивает равные условия для зачисления педагогического стажа.

Вторая реформа предусматривает запуск экспериментального проекта в системе профессионального образования. С 2026 года часть колледжей реорганизуют в коммунальные некоммерческие общества с большей автономией в управлении и финансах.

Образование в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменения по ограничению права на отсрочку от призыва для учащихся колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, превысивших установленный срок обучения по академической программе.

Ранее сообщалось, что в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) на уровне четвертых классов в Украине будут проводить оценивание по математике и украинскому языку и чтению - двух ведущих образовательных областей, которые формируют базу для дальнейшего изучения предметов в базовой школе.

Накануне стало известно, что стратегия образовательных оценок в сфере общего среднего образования предусматривает проведение ГИА на ключевых этапах получения образования: для четвероклассников, девятиклассников и выпускников 12 класса.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

школьники Минобразования ВНО закон об образовании новости Украины
Работает ли Уиткофф на Россию - в СНБО рассказали об интересном нюансе в переговорах

17:00Мир
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

16:50Экономика
Сын космонавта Каденюка мог совершить самоубийство - полиция раскрыла новые детали

16:41Украина
