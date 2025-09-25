Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

Стратегия образовательных оценок в сфере общего среднего образования предусматривает проведение ГИА на ключевых этапах получения образования.

Важное из заявлений Вакуленко:

Предусматривается проведение ГИА на ключевых этапах получения образования

Для четвертого класса этот формат продумывали еще в 2017-2018 годах

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко сообщила о том, что для четвероклассников форма ВНО в рамках государственной итоговой аттестации будет заключаться только в том, что УЦОКО централизованно будет разрабатывать задания и передавать их учебным заведениям.

"Напомню, что до 2020 года, до начала пандемии COVID-19, все ученики проходили государственную итоговую аттестацию в четвертом классе. Педагогический совет и педагогический коллектив разрабатывали задания для учеников, проводили оценивание, самостоятельно анализировали результаты и работали дальше с учениками на уровне своего заведения. Но при таком подходе государство не имело никакой информации о том, какие задания предоставляются и какие результаты получают ученики", - подчеркнула она в интервью Главреду.

По ее словам, стратегия образовательных оценок в сфере общего среднего образования предусматривает проведение ГИА на ключевых этапах получения образования: для четвероклассников, девятиклассников и выпускников 12 класса. При этом задания должны разрабатываться централизованно, чтобы государство имело определенное представление о процессах в школе.

"Для четвертого класса этот формат продумывали еще в 2017-2018 годах. Его суть, как я уже объяснила, заключается в следующем: определенная государством организация разрабатывает задания и передает их учебным заведениям. Учителя самостоятельно тиражируют задания, читают рекомендации по проведению аттестации, проводят эту аттестацию в своих классах, а результаты учеников сообщают соответствующей государственной институции, чтобы в дальнейшем государство могло сформировать рекомендации для каждого класса и каждого ученика. Сегодня предоставление таких рекомендаций по итогам оценивания стало возможным благодаря искусственному интеллекту и многим языковым моделям, которые обеспечивают эффективное взаимодействие и передачу обратной информации. Эти данные учебное заведение может использовать для улучшения образовательного процесса и коммуникации с родителями", - пояснила директор УЦОКО.

Она уточнила, что родители учеников смогут пользоваться этой информацией, чтобы понимать, что их ребенок уже хорошо усвоил, а над чем, наоборот, стоит поработать, чтобы обучение в пятом классе было комфортным, легче происходило освоение учебного материала.

"В свою очередь учитель, который будет работать в пятом классе, благодаря информации о результатах ученичества в четвертом классе сможет при необходимости, перед введением нового материала, сделать небольшую паузу и немного поработать над теми темами, по которым ученичество испытывает трудности, чтобы тем самым гарантировать наличие необходимой базы для дальнейшего обучения", - добавила Вакуленко.

ВНО в школе: что важно знать

В украинских школах появится новое обязательное тестирование для учеников 4-х классов, старт подготовки намечен на 2025/2026 учебный год.

Министерство образования и науки Украины (МОН) объявило о начале подготовки к введению государственной итоговой аттестации (ГИА) для четвероклассников, которая будет проходить в формате внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как сообщал Главред, Михаил Федоров ранее говорил, что правительство в рамках образовательной политики, направленной на возвращение офлайн-обучения в школах, смоделировало сеть подземных школ в прифронтовых регионах, сейчас строится примерно 200 таких подземных школ.

Напомним, что дети защитников и защитниц Украины, которые получали образование в высших учебных заведениях по контракту, получат компенсацию за обучение.

О персоне: Татьяна Вакуленко Татьяна Сергеевна Вакуленко - директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Имеет степень магистра по математике, которую получила в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г.С. Сковороды. Также имеет научную степень кандидата педагогических наук, ученое звание доцента. Почти 10 лет преподавала в учреждениях общего среднего и высшего образования. С 2010 года работала в Украинском центре оценивания качества образования на должностях ведущей специалистки научного отдела, начальницы отдела исследований и аналитики, а с 2018 года - заместителя директора. Национальный координатор международного исследования качества образования PISA, советник международного мониторингового исследования социально-эмоциональных навыков (ДоСЕН), соавтор Стратегии развития образовательных оценок в сфере общего среднего образования в Украине до 2030 года", член Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования при Президенте Украины. Автор многочисленных публикаций по вопросам международных и отечественных образовательных оцениваний. Награждена наградами Министерства образования и науки Украины, премьер-министра Украины.

