В квартире матери погибшего пилота "Джуса" прошел обыск: в ГБР сделали заявление

Главное:
- Следственные действия в квартире матери "Джуса" касались дела Шабунина
- Состоялось четыре обыска в местах, где фигурант проживал
- Следователи пришли с обысками в квартиру "Джуса" в Харькове 11 июля
Следственные действия в квартире матери Героя Украины летчика Андрея Пильщикова ("Джуса") в Харькове никоим образом не касались матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств по делу общественного активиста и руководителя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина об уклонении от военной службы и мошенничестве, отмечают в Государственном бюро расследований (ГБР).
"ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти погибших Героев", - отметила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно мошенничества и уклонения военнослужащим от прохождения военной службы. В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий", - уточнила она.
По словам Сапьян, в частности, 11 июля 2025 года состоялось четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился.
"Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда. Одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой военнослужащий проживал фактически до момента объявления ему о подозрении - до утра 10 июля", - сообщила пресс-секретарь ГБР.
"Хочу подчеркнуть, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта. Бюро с уважением относится к каждому защитнику Украины и чтит память павших Героев. Ни одно процессуальное действие не может унижать их достоинство или обесценивать их подвиг", - подытожила она.
Подробности обыска в квартире матери "Джуса"
Как сообщало "Суспильне" со ссылкой на мать пилота Лилию Аверьянову, в квартире Героя Украины Пильщикова следователи ГБР провели обыск, связанный с делом активиста и руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.
По ее словам, следователи пришли с обысками в квартиру "Джуса" в Харькове 11 июля.
На момент звонка, как пишет издание, женщина находилась в Киеве. Она рассказала, что "еле их остановила", чтобы правоохранители ничего не повредили. Ключи от квартиры были у соседки, так она и открыла дверь.
"Мама "Джуса" рассказывает, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала. Там часто остаются друзья, которые приехали в Харьков по работе и переночевать. Временный приют был и для Виталия Шабунина. Она хотела, чтобы за квартирой кто-то присматривал", - говорится в сообщении на сайте "Суспильного".
Как сообщал Главред, ГБР сообщило о подозрении офицеру и двум военнослужащим ТЦК в Ровенской области, которые силой мобилизовали мужчину, применив газ и физическую силу.
Ранее сообщалось о том, что глава ЦПК Шабунин получил подозрение. Именно у него 11 июля ГБР проводило обыски - по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области, а также в его доме.
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Об источнике: ГБР
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
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