Что означают цветные линии на шинах — ответ знают не все водители

Многие водители замечали цветные полосы на протекторах новых шин, но не все знают, что они означают.

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Зачем на новых шинах рисуют разноцветные линии / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Для чего производители наносят цветные полосы на протекторы новых шин

Можно ли по цвету линий определить сезонность, возраст и характеристики резины

Что означают цветные пятнышки на боковине шин

На протекторах новых автомобильных шин часто можно увидеть цветные линии. Они могут быть красными, желтыми, зелеными или синими. Однако эти отметки не являются специальным кодом для водителей и не помогают определить сезонность или характеристики резины.

Главред выяснил, зачем производители наносят цветные полосы на новые шины и на что на самом деле нужно обращать внимание при их покупке.

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Для чего на новых шинах наносят цветные полосы

Цветные линии появляются на материале протектора еще на этапе производства шины. Их главное назначение - помогать работникам завода различать похожие резиновые компоненты и правильно определять, к какой шине относится конкретный материал, пишет Vezess.hu.

На производстве используется много деталей, которые могут выглядеть почти одинаково. Поэтому цветная маркировка облегчает идентификацию компонентов, помогает избежать путаницы при сборке шин и упрощает учет продукции на складах.

После нескольких поездок полосы обычно стираются. Иногда краска может дольше оставаться в углублениях протектора, но это не меняет её основного назначения.

Можно ли по цветным полосам определить характеристики шин

Цветные линии не имеют универсального значения для всех производителей. Поэтому по красной, синей или желтой полосе невозможно определить, предназначена ли шина для лета или зимы, на какую скорость она рассчитана и когда была изготовлена.

Маркировка может отличаться даже у шин одного типа и размера. Она зависит от внутренних процессов конкретного производителя, а не от единой системы обозначений для автомобилистов.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Поэтому при покупке шин стоит проверять информацию на боковине. Именно там указаны размер, индексы нагрузки и скорости, а также дата производства. Цветные полосы не могут заменить эти данные.

Что означают цветные точки на боковине шины

Отдельно стоит обратить внимание на цветные точки, которые иногда наносят на боковину шины. В отличие от полос на протекторе, они у отдельных производителей могут использоваться в качестве ориентиров при монтаже.

Например, желтая отметка может указывать на самую лёгкую точку шины. При установке механик может совместить её с соответствующей отметкой на колесном диске, чтобы облегчить балансировку. Однако значение таких точек также зависит от производителя.

Важно помнить, что наличие или отсутствие цветных полос не позволяет достоверно определить, использовалась ли шина ранее. Краска может стереться во время хранения или эксплуатации, а её возраст нужно проверять по маркировке на боковине.

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