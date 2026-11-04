Победа демократов на выборах в США: Кислица сделал прогноз для Украины

Поддержка Украины со стороны США будет зависеть не только от нового состава Конгресса, отметил Кислица.

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Выборы в США - Кислица объяснил, как победа демократов повлияет на поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

Кислица оценил перспективы сотрудничества с новым Конгрессом США

Украина продолжит работать с обеими американскими партиями

Киев должен активизировать работу с американскими штатами

Победа демократов на промежуточных выборах в США изменит расстановку сил в Конгрессе, однако не означает автоматического увеличения военной помощи Украине. Киеву придется продолжать сотрудничество с обеими американскими партиями и активнее работать непосредственно в штатах. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью ТСН.ua, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США.

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Как победа демократов повлияет на отношения Украины и США

Украина должна поддерживать стабильные контакты с Вашингтоном независимо от того, какая политическая сила контролирует американскую власть. Кислица подчеркивает, что результаты голосования могут изменить состав собеседников, но не должны влиять на стратегический характер двусторонних отношений.

"Результаты выборов - они, конечно, вносят коррективы, они меняют собеседников, но кто бы ни был у власти, какая бы партия ни была у власти в Соединенных Штатах, это наша обязанность - развивать с ними реальные, нормальные, стабильные отношения", - отметил Кислица.

Промежуточные выборы в США / Инфографика: Главред

Отдельным направлением остается сотрудничество в сфере обороны. Речь идет не только о закупке американского вооружения, но и о перспективах совместного производства продукции для нужд Украины.

"У нас есть системные вопросы в работе с Соединёнными Штатами, у нас есть peace track, у нас есть сотрудничество с Соединёнными Штатами в сфере закупок у них вооружений и производства будущего, совместного, потому что никто не снимал и не намерен снимать с повестки дня совместное производство PAC для ракет Patriot", - сообщил представитель Офиса президента.

Получит ли Украина новый пакет помощи от США

Важную роль в дальнейшей поддержке Киева будет играть состав американского Конгресса. Именно законодатели принимают решения о бюджетных ассигнованиях, а исполнительная власть не может просто игнорировать утвержденное финансирование.

В то же время Кислица обратил внимание, что бюджетный год в США уже начался 1 октября. Это не исключает возможности привлечения ресурсов в рамках действующего бюджета, где также предусмотрены различные приоритеты и финансовые инструменты.

Что касается политической ситуации в США, представитель Офиса президента призывает не делать преждевременных выводов. По его словам, после избирательной кампании эмоции постепенно уступят место практической работе новоизбранных законодателей.

"Послушайте, я хочу вам сказать, что, конечно, сейчас все, так сказать, на эмоциях, прежде всего в Соединенных Штатах. Когда я сегодня слушал американское телевидение и смотрел радио, там каждый начинает со слова "вау". Но это все пройдет. Это все пройдет, и наступит период, когда эмоции сменятся стремлением доказать, что новые люди лучше прежних", - сказал Кислица.

Он также обратил внимание на особенности американской политической системы: члены Конгресса постоянно ориентируются на своих избирателей, поскольку от их поддержки зависит дальнейшая политическая карьера.

Где Украине нужно искать поддержку в США

Одним из приоритетов украинской дипломатии должна стать работа за пределами федеральной столицы. Особое внимание необходимо уделять штатам Среднего Запада, где сосредоточена значительная часть американских избирателей.

Кислица отмечает, что украинская сторона должна выстраивать отношения непосредственно с американскими общинами и представителями политических кругов на местах. Для этого нужны дополнительные кадровые ресурсы и люди, которые смогут регулярно работать в разных регионах страны.

"Поэтому работа - и это не новость, об этом много говорит и президент, и эти задачи ставились перед нашими зарубежными учреждениями: нужно работать не только в Вашингтоне, нужно работать в штатах, работать на Среднем Западе. Вы же видите, что основная масса избирателей - это Средний Запад, это "хартленд", это сердце страны", - подчеркнул Кислица.

Он добавил, что американские избиратели не всегда уделяют значительное внимание внешней политике, поэтому Украине важно напрямую доносить свою позицию до людей в штатах. Для этого необходимы специалисты, способные регулярно посещать регионы и поддерживать контакты с местными представителями общества.

"Для этого нужны ресурсы, для этого нужны люди, способные ездить в американские штаты, где люди голосуют. И это нормальные трудолюбивые люди, американцы. Будем работать", - подытожил представитель Офиса президента.

Политическая система в США / Инфографика: Главред

Победа демократов в США не вернет Украине помощь времен Байдена

Победа Демократической партии на выборах в США не будет означать автоматического возобновления военной помощи Украине до уровня времен президентства Джо Байдена. Оппозиция сможет ограничивать отдельные решения Дональда Трампа, но не изменит кардинально политику Вашингтона в отношении Киева. Об этом сообщил эксперт-международник , кандидат политических наук Богдан Ференс в эфире телеканала "Апостроф".

Результаты выборов могут изменить баланс политических сил в США. В то же время президент страны сохранит значительное влияние на принятие решений, касающихся финансирования и военной поддержки Украины.

Ференс предостерегает от ожиданий быстрого разворота американской политики.

"Это не будет означать автоматически, то есть что-то кардинально изменится в политике США в отношении поддержки Украины. Я бы не советовал мыслить в таких категориях, но это будет означать, что, в принципе, постепенно, поэтапно, шаг за шагом будет отражаться, так сказать, те атаки, которые были на институциональную способность Соединенных Штатов Америки со стороны Трампа и его окружения после победы на президентских выборах. Постепенно это меняется и нивелируется за счёт усиления поддержки Демократической партии", - отметил Ференс.

Выборы в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Демократическая партия завоевала большинство в Сенате и одержала ряд побед в Палате представителей на промежуточных выборах. По подсчетам, в Сенате у демократов 54 мандата против 42 у республиканцев, а в Палате представителей на момент подсчета у демократов было 224 места против 135 у республиканцев.

Зеленский сообщил о деталях ночной атаки на критическую инфраструктуру Украины со стороны российских оккупантов 3 октября, в день начала выборов в США. По официальным данным, агрессор применил 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

После неудачи республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США Белый дом, вероятно, будет вынужден существенно пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику. Для Украины это может означать несколько возможных сценариев. Наиболее вероятным политтехнолог Ярослав Макитра считает шанс для Киева стать частью политического компромисса между Дональдом Трампом и демократами.

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О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель главы Офиса президента Украины, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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