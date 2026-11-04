Фанаты ошалели от нового фото принца Луи

Фото сделала сама Кейт Миддлтон - поклонники были просто счастливы.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

Каким фото поделились родители Луи

Почему оно так сильно умилило поклонников

Принц Уильям и Кейт Миддлтон порадовали поклонников королевской семьи неожиданным снимком младшего сына. В честь Хэллоуина супруги опубликовали ранее не показанную публике фотографию принца Луи, сделанную еще в раннем детстве.

Кадр появился 31 октября на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram. На снимке маленький Луи стоит возле огромной тыквы и, кажется, собирается поднять ее. Мальчик одет в темно-синюю куртку с капюшоном и яркие красные резиновые сапоги.

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"Счастливого Хэллоуина! Принц Луи, один год. Снято принцессой Уэльской", - подписали фотографию родители.

Королевская семья умилила фото принца Луи / Фото Instagam/princeandprincessofwales

Автором снимка стала сама Кейт Миддлтон. Фотография была сделана в 2019 году, когда младшему сыну супругов исполнился всего год. Сейчас Луи уже восемь лет.

Публикация быстро привлекла внимание поклонников монархии. Пользователи соцсетей назвали мальчика очаровательным и отметили, что на этом снимке он очень похож на старшего брата - принца Джорджа. Другие обратили внимание на сходство Луи с родителями.

Уильям и Кейт впервые поделились хэллоуинским снимком

Эта публикация стала особенной: ранее принц и принцесса Уэльские не размещали в своих социальных сетях отдельные фотографии детей, посвященные Хэллоуину.

При этом известно, что супруги стараются сохранять для детей возможность обычной семейной жизни. В прошлом Кейт и Уильяма уже замечали во время традиционных хэллоуинских прогулок с детьми.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на красной дорожке / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

В 2022 году в сети появилось фото, на котором принцесса Уэльская вместе с Джорджем, Шарлоттой и Луи ходит по домам в Лондоне, собирая сладости. А еще в 2019 году Кейт видели в магазине в Норфолке, где она выбирала хэллоуинские костюмы вместе со старшими детьми.

Уильям и Кейт воспитывают троих детей: 13-летнего принца Джорджа, 11-летнюю принцессу Шарлотту и восьмилетнего принца Луи.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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