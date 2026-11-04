Блэкаут после "прилета" и удар по ТЦ: РФ массированно атакует Украину

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- В Житомире после прилетов начались отключения электроэнергии
- В Одессе враг ударил по ТРЦ
Взрывы прогремели в Житомире, после чего в городе полностью отключилось электричество после российского удара 3 ноября.
В громаде готовятся развернуть пункты несокрушимости, передает "Суспільне".
"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру. В случае, если к утру электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской громаде будут развернуты пункты несокрушимости", - сообщил горсовет.
Адреса пунктов несокрушимости можно найти на сайте Житомирского горсовета и по ссылке.
Отмечается, что в Житомире полностью отключилось электричество, без электроснабжения также остались отдельные районы области.
Взрывы в Одессе
Вечером 3 ноября Россия атаковала Одессу. В результате удара пострадала торговая инфраструктура города, по данным местных пабликов, прилет был по одному из торговых центров.
Как сообщается, под удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы. Местные Telegram-каналы сообщают, что пострадал ТЦ "Семья".
Глава ОВА Олег Кипер подтвердил, что российские войска нанесли удар по зданию торгового центра, возник пожар.
Какой новый дрон использует Россия
По данным ГУР Украины, российские войска начали применять увеличенную версию БПЛА "Гербера-2". Аппарат способен преодолевать до 1200 км и нести боевую часть массой до 25 кг.
Для увеличения дальности полёта беспилотник оснастили топливным баком большего объёма. В украинской разведке отмечают, что такая модернизация расширяет потенциальную географию его применения за пределы Украины.
"Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши", - сообщили в ГУР.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комышуваха Запорожской области. В результате удара погибли 24 человека, среди них 2 спасателя и 4 полицейских. Еще 5 человек получили ранения, в том числе 2 спасателя.
Напомним, ранее российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.
Ранее Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.
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Об источнике: "Суспільне"
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