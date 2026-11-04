Блэкаут после "прилета" и удар по ТЦ: РФ массированно атакует Украину

В Житомире отключили электроэнергию после российского удара.

https://glavred.info/ukraine/blekaut-posle-prileta-i-udar-po-tc-rf-massirovanno-atakuet-ukrainu-10809263.html Ссылка скопирована

РФ массированно атакует Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

В Житомире после прилетов начались отключения электроэнергии

В Одессе враг ударил по ТРЦ

Взрывы прогремели в Житомире, после чего в городе полностью отключилось электричество после российского удара 3 ноября.

В громаде готовятся развернуть пункты несокрушимости, передает "Суспільне".

видео дня

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру. В случае, если к утру электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской громаде будут развернуты пункты несокрушимости", - сообщил горсовет.

Адреса пунктов несокрушимости можно найти на сайте Житомирского горсовета и по ссылке.

Отмечается, что в Житомире полностью отключилось электричество, без электроснабжения также остались отдельные районы области.

Взрывы в Одессе

Вечером 3 ноября Россия атаковала Одессу. В результате удара пострадала торговая инфраструктура города, по данным местных пабликов, прилет был по одному из торговых центров.

Как сообщается, под удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы. Местные Telegram-каналы сообщают, что пострадал ТЦ "Семья".

Глава ОВА Олег Кипер подтвердил, что российские войска нанесли удар по зданию торгового центра, возник пожар.

/ Инфографика: Главред

Какой новый дрон использует Россия

По данным ГУР Украины, российские войска начали применять увеличенную версию БПЛА "Гербера-2". Аппарат способен преодолевать до 1200 км и нести боевую часть массой до 25 кг.

Для увеличения дальности полёта беспилотник оснастили топливным баком большего объёма. В украинской разведке отмечают, что такая модернизация расширяет потенциальную географию его применения за пределы Украины.

"Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши", - сообщили в ГУР.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комышуваха Запорожской области. В результате удара погибли 24 человека, среди них 2 спасателя и 4 полицейских. Еще 5 человек получили ранения, в том числе 2 спасателя.

Напомним, ранее российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.

Ранее Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред