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Яблоки пролежат до весны: где их хранить и чего нельзя делать

Руслана Заклинская
3 ноября 2026, 20:24
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Не все знают, что неправильная влажность, высокая температура и даже соседство с картофелем могут сократить срок хранения яблок.
Яблоки пролежат до весны: где их хранить и чего нельзя делать
Где хранить яблоки зимой, чтобы они не портились / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Где лучше всего хранить яблоки
  • Каких ошибок при хранении фруктов следует избегать
  • Какие сорта яблок лучше всего подходят для длительного хранения

Яблоки могут оставаться свежими до двух месяцев и даже дольше, если создать для них правильные условия. Однако неправильная температура, сухой воздух или одно поврежденное яблоко могут испортить весь запас фруктов.

Главред выяснил, как правильно хранить яблоки, чтобы они не сморщивались, не теряли вкус и не портились раньше времени.

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Где лучше всего хранить яблоки

Одно из самых распространенных заблуждений - оставлять яблоки в вазе на кухонном столе. При комнатной температуре фрукты быстрее размягчаются и теряют свежесть, пишет Kerteszkedj.

По данным садоводческого ресурса Университета штата Айова, при температуре около 10 градусов яблоки портятся в два-три раза быстрее, чем при температуре, близкой к нулю.

Оптимальное место для хранения - холодильник, в частности ящик для овощей. Если яблок много, подойдет подвал, кладовая или неотапливаемое хозяйственное помещение. Главное, чтобы температура там держалась в пределах 0–4 градусов.

На кухне стоит оставлять только то количество фруктов, которое семья сможет съесть за день-два.

Какая влажность нужна яблокам

Еще одно важное условие длительного хранения - достаточная влажность. Оптимальный показатель составляет 90–95%. Если воздух слишком сухой, яблоки теряют влагу, их кожица морщится, а мякоть становится вялой.

В холодильнике для хранения можно использовать перфорированный полиэтиленовый пакет. Он помогает удерживать влагу, но в то же время обеспечивает циркуляцию воздуха.

В погребе яблоки можно положить в ящик, выстланный пленкой. Однако полностью герметично закрывать его не нужно.

Почему нельзя хранить поврежденные яблоки вместе с целыми

Перед укладкой на хранение фрукты нужно тщательно перебрать. Поврежденные, побитые, покусанные насекомыми или с пятнами яблоки лучше сразу использовать для приготовления блюд.

Дело в том, что поврежденные плоды выделяют больше этилена - газа, который ускоряет созревание фруктов. Из-за этого соседние яблоки быстрее размягчаются и портятся.

Также не стоит смешивать опавшие яблоки с теми, которые сорвали с дерева. Самые крупные плоды желательно съесть первыми, ведь они обычно имеют более короткий срок хранения.

Как хранить яблоки на зиму инфографика
Как хранить яблоки на зиму / Инфографика: Главред

Проверять запасы нужно не реже одного раза в неделю. Если на яблоках появились коричневые пятна, мягкие участки или плесень, такие плоды следует убрать.

Чтобы снизить риск порчи, яблоки лучше раскладывать в один слой и не прижимать друг к другу. Для этого подойдут картонные коробки с отдельными ячейками или ящики с перегородками.

Почему яблоки нельзя хранить рядом с овощами

Яблоки и груши лучше хранить отдельно от овощей. Они выделяют этилен, который может негативно влиять на некоторые овощные культуры.

Кроме того, фрукты могут впитывать посторонние запахи, в частности картофеля и репы. Поэтому в погребе ящики с яблоками и мешки с овощами следует размещать в разных частях помещения. По возможности для них лучше выделить отдельные комнаты.

Почему не стоит мыть яблоки перед хранением

Еще одно распространенное заблуждение - тщательно мыть или очищать яблоки перед тем, как положить их в ящик. На поверхности плодов есть естественный восковой слой, который помогает удерживать влагу. Как объясняет эксперт по яблокам Трейси Грондин, мытье и удаление этого слоя могут сократить срок хранения фруктов.

Поэтому яблоки лучше мыть непосредственно перед употреблением. Если вы планируете хранить их несколько недель или месяцев, не нужно предварительно очищать кожуру или использовать моющие средства.

Как защитить яблоки от мороза

Подвалы, гаражи или чердаки могут быть хорошими местами для хранения осенью. Однако зимой температура там может резко понизиться.

Яблоки начинают замерзать примерно при температуре -1,5 градуса. После оттаивания они быстро теряют качество и портятся.

Поэтому во время сильных морозов важно следить за температурой в помещении. Если она приближается к нулю или опускается ниже, ящики следует накрыть одеялом или перенести в более прохладное место, где нет риска замерзания плодов.

Какие сорта яблок лучше всего хранятся

Не все сорта яблок одинаково хорошо подходят для длительного хранения. Обычно дольше остаются свежими более твёрдые плоды с более толстой кожицей и более кислым вкусом.

Среди сортов, подходящих для хранения, называют:

  • "Гала";
  • "Гренни Смит";
  • "Фуджи";
  • "Макинтош";
  • "Ханикрисп";
  • "Роме".

Зато "Голден Делишес" с более тонкой кожицей и более сладкой мякотью более чувствителен к условиям хранения. Поэтому такие яблоки лучше покупать небольшими партиями.

Среди распространенных в Украине сортов для длительного хранения также подходит "Айдаред". При надлежащих условиях его можно хранить до весны. А осенние сорта с более мягкой мякотью лучше употреблять в свежем виде.

Что делать с яблоками, которые стали мягкими

Если яблоки потеряли хрусткость и стали мучнистыми, это не значит, что их нужно выбрасывать. При отсутствии плесени и признаков гниения их можно использовать для приготовления компота, пирога, яблочного пюре или повидла.

Также из мягких плодов получаются вкусные запеченные яблоки со специями.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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