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В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс - что уже известно

Юрий Берендий
3 ноября 2026, 14:25обновлено 3 ноября, 14:57
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Американцы избирают всю Палату представителей и треть Сената.
Что известно о выборах в США
Что известно о выборах в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Ключевые факты:

  • Первыми избирательные участки открылись в Вермонте в 12:00 по киевскому времени
  • На кону стоят все 435 мест в Палате представителей и 35 в Сенате
  • Досрочно проголосовали более 57 млн американцев

Во вторник, 3 ноября, в США начались промежуточные выборы в Конгресс, от которых зависит баланс сил в Вашингтоне, в том числе и то, насколько свободно Трамп сможет оказывать давление на Украину. Первыми в 05:00 по восточному времени (12:00 по киевскому времени) открылись избирательные участки в штате Вермонт, сообщает американский телеканал CBS News.

Американцы выбирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов в 36 штатах. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, поэтому демократам для получения большинства в Сенате необходимо отвоевать как минимум четыре места.

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По данным CBS News, в Сенате у республиканцев 53 места против 47 у демократов. В Палате представителей у них 218 мандатов и поддержка еще одного независимого конгрессмена, тогда как у демократов - 214 мест, а два места остаются вакантными.

Еще до дня выборов досрочно проголосовали более 57 млн американцев. Досрочное голосование проводилось в 47 штатах и округе Колумбия - его не предусмотрено только в Алабаме, Миссисипи и Нью-Гэмпшире. Еще восемь штатов и столичный округ автоматически рассылают бюллетени для голосования по почте всем зарегистрированным избирателям.

По прогнозу аналитической организации OpenSecrets, на которую ссылается телеканал ABC News, расходы на избирательный цикл 2025–2026 годов достигнут около 12 млрд долларов. Это сделает нынешнюю гонку самыми дорогостоящими промежуточными выборами в Конгресс в истории.

Когда станут известны результаты

Первые участки завершат работу в 18:00 по восточному времени (01:00 4 ноября по киевскому времени) в некоторых районах Индианы и Кентукки. Позже всего голосование закончится на Аляске - в 01:00 по восточному времени, то есть в 08:00 по киевскому времени, хотя на большей части штата участки закроются на час раньше.

Первые результаты начнут поступать вечером во вторник по американскому времени, как только закроются избирательные участки, однако значительную часть почтовых и других бюллетеней будут подсчитывать и после избирательной ночи.

"Определение победителей в напряжённой гонке может занять часы или даже дни", - говорится в материале.

Что предшествовало голосованию

В воскресенье, 1 ноября, Трамп провел митинг в городе Салайна в Канзасе, где поддержал сенатора-республиканца Роджера Маршалла.

"Это мой 30-й митинг, и сегодня я его завершаю. На этом всё. Я должен был приехать сюда, чтобы убедиться, что Роджера изберут", - добавил он.

Еще один спор развернулся вокруг Калифорнии. Как пишет журнал TIME, Верховный суд США отклонил экстренный запрос Министерства юстиции относительно примерно 20 тыс. человек в списках избирателей штата, которых администрация Трампа считает вероятными негражданами.

"Демократия победила", - прокомментировал губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в США в 2026 году / Инфографика: Главред

Как выборы в Конгресс могут изменить политику Трампа

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду связал последние шаги Трампа в отношении Москвы со страхом поражения на этих выборах.

"Главной причиной окончательного разворота позиции Трампа является панический страх проигрыша на промежуточных выборах в Конгресс США. Очевидно, он предвидит довольно серьезные последствия для себя и своей администрации", - подчеркнул дипломат.

По прогнозу Огрызко, после голосования давление на президента усилится даже внутри его собственной партии.

"А после 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня. Когда политическая ситуация в США изменится, даже республиканцы будут принимать гораздо более жесткие меры в отношении Трампа, поскольку продолжение нынешней линии заведет Штаты в тупик", - пояснил он.

Главным рычагом нового Конгресса, по мнению эксперта, станет контроль над финансированием.

"Да, у Трампа останутся огромные полномочия в сфере внешней политики и политики безопасности, но для этого нужны деньги. У нового Конгресса будут принципиальные и сильные рычаги влияния на Трампа, потому что, если он хочет воевать, например, в Иране, для этого ему нужны средства", - отметил Огрызко.

В то же время дипломат предупредил, что реальные последствия голосования станут ощутимы не сразу. По его словам, "последствия выборов мы ощутим не 4 ноября, а 3–4 января, когда состоится первое заседание нового Конгресса и нового Сената".

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду обратил внимание, что перед выборами Трамп пытался переложить на Киев ответственность за войну.

"Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны", - сказал эксперт.

Впрочем, по словам Чаленко, эффект такой риторики неочевиден.

"В то же время стоит отметить, что в Соединенных Штатах уровень доверия к Зеленскому выше, чем уровень поддержки самого Трампа. Поэтому трудно сказать, позволит ли такая риторика консолидировать республиканский электорат, чтобы увеличить явку на выборах в Конгресс", - добавил он.

Выборы в США 2026 - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 ноября страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что атака произошла именно в день американских выборов в Конгресс. По его словам, россияне применили 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

Ранее политолог Петр Олещук прогнозировал, что агрессивная политика Трампа в отношении Украины продлится как минимум до выборов. По его мнению, победа демократов на промежуточных выборах может усилить давление на американского президента и уравновесить его пророссийскую позицию. В таком случае республиканцы рискуют столкнуться с расследованиями в комитетах Конгресса.

Между тем сам Трамп заговорил о возможности участвовать в очередных президентских выборах. Глава Белого дома заявил, что "имеет право" баллотироваться на третий срок, хотя и признал, что закон предусматривает иное. По данным CNN, свою позицию он обосновал утверждениями о массовых фальсификациях на выборах 2020 года, которые так и не были доказаны.

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Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также курирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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