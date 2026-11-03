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РФ запустила "Цирконы", "Искандеры" и почти 300 дронов, есть "прилеты": детали атаки

Анна Ярославская
3 ноября 2026, 10:06
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Под ударом оказались Киевщина, Харьковщина, Винниччина и Днепропетровщина, а утром угроза еще не миновала.
Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026
Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026 - сбиты 309 целей, попадания на 23 локациях / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Главное из заявления Воздушных сил:

  • ПВО сбила 309 воздушных целей в ночь на 3 ноября
  • Под ударом - Киевщина, Харьковщина, Винниччина, Днепропетровщина
  • Попадания зафиксированы на 23 локациях, атака продолжается

В ночь на 3 ноября Россия нанесла комбинированный удар по Украине баллистическими, крылатыми и противокорабельными ракетами, а также ударными дронами. По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 309 целей. Попадания ракет и БпЛА зафиксированы на 23 локациях, а обломки сбитых целей упали еще на 14, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака началась в 18:00 2 ноября. Основной удар пришелся на Киевщину, Харьковщину, Винниччину и Днепропетровщину.

видео дня

По предварительным данным, Силы обороны обезвредили 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон. Сколько всего баллистических ракет выпустил противник, в Воздушных силах не уточнили.

Из 59 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К сбиты 49, а информацию еще по трем ракетам уточняют. Из 289 ударных дронов обезврежены 257.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Реактивные Shahed стали самой сложной целью

Из 289 дронов 120 были реактивными Shahed. Из них сбили или подавили 89, то есть примерно 74%.

С другими беспилотниками ПВО справилась почти полностью. Среди обычных Shahed, Гербер и дронов-имитаторов типа "Пародия" обезврежены 168 из 169. Таким образом, из 32 несбитых дронов 31 был реактивным.

По крылатым ракетам доля сбитых составила около 83%. Подсчитать долю сбитых баллистических ракет невозможно, поскольку общее количество запущенных не обнародовано.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / Фото: t.me/kpszsu

Откуда Россия запускала ракеты и дроны

Баллистические Искандер-М/KN-23 и противокорабельные Цирконы противник запускал из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ. Крылатые ракеты воздушного и наземного базирования летели из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей.

Дроны стартовали с направлений Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка. Еще часть летела из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

Отражали удар авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны. Утром угроза для регионов сохранялась.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призвали в Воздушных силах.

Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026

Как писал Главред, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивыне дроны "Герань-5". Под ударами были десятки украинских городов. Целями стали тепловые электростанции.

Ночью оккупанты нанесли авиационный удар по больнице в Немышлянском районе Харькова, в результате чего пострадали 73 человека. Среди пострадавших - пациенты медучреждения, медицинские работники и жители соседних домов.

  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков 3 ноября 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov

На рассвете 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно, что количество раненых из-за атаки россиян на Днепр выросло до 15. Трое мужчин – в тяжелом состоянии.

По состоянию на 09:35 до 17 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов.

  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026
    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС
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    Последствия атаки на Днепр 3 ноября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГСЧС

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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