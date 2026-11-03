РФ запустила "Цирконы", "Искандеры" и почти 300 дронов, есть "прилеты": детали атаки

Главное из заявления Воздушных сил:
- ПВО сбила 309 воздушных целей в ночь на 3 ноября
- Под ударом - Киевщина, Харьковщина, Винниччина, Днепропетровщина
- Попадания зафиксированы на 23 локациях, атака продолжается
В ночь на 3 ноября Россия нанесла комбинированный удар по Украине баллистическими, крылатыми и противокорабельными ракетами, а также ударными дронами. По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 309 целей. Попадания ракет и БпЛА зафиксированы на 23 локациях, а обломки сбитых целей упали еще на 14, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Атака началась в 18:00 2 ноября. Основной удар пришелся на Киевщину, Харьковщину, Винниччину и Днепропетровщину.
По предварительным данным, Силы обороны обезвредили 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон. Сколько всего баллистических ракет выпустил противник, в Воздушных силах не уточнили.
Из 59 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К сбиты 49, а информацию еще по трем ракетам уточняют. Из 289 ударных дронов обезврежены 257.
Реактивные Shahed стали самой сложной целью
Из 289 дронов 120 были реактивными Shahed. Из них сбили или подавили 89, то есть примерно 74%.
С другими беспилотниками ПВО справилась почти полностью. Среди обычных Shahed, Гербер и дронов-имитаторов типа "Пародия" обезврежены 168 из 169. Таким образом, из 32 несбитых дронов 31 был реактивным.
По крылатым ракетам доля сбитых составила около 83%. Подсчитать долю сбитых баллистических ракет невозможно, поскольку общее количество запущенных не обнародовано.
Откуда Россия запускала ракеты и дроны
Баллистические Искандер-М/KN-23 и противокорабельные Цирконы противник запускал из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ. Крылатые ракеты воздушного и наземного базирования летели из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей.
Дроны стартовали с направлений Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка. Еще часть летела из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.
Отражали удар авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны. Утром угроза для регионов сохранялась.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призвали в Воздушных силах.
Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026
Как писал Главред, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивыне дроны "Герань-5". Под ударами были десятки украинских городов. Целями стали тепловые электростанции.
Ночью оккупанты нанесли авиационный удар по больнице в Немышлянском районе Харькова, в результате чего пострадали 73 человека. Среди пострадавших - пациенты медучреждения, медицинские работники и жители соседних домов.
На рассвете 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно, что количество раненых из-за атаки россиян на Днепр выросло до 15. Трое мужчин – в тяжелом состоянии.
По состоянию на 09:35 до 17 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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