США готовят запрос к НАТО по оружию для Украины: в Bloomberg раскрыли подробности

Американское оружие поставляется в Украину ещё до оплаты, поэтому разрыв в финансировании программы может увеличиться.

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Вашингтон будет искать в НАТО средства на программу PURL, где уже не хватает 2 млрд долларов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Кратко:

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США могут обратиться к НАТО по поводу PURL уже в этом месяце

На одобренные партии оружия не хватает около 2 млрд долларов

Угрозы приостановить поставки в октябре так и не были выполнены

США уже в этом месяце могут обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на PURL - ключевую программу, в рамках которой Украина получает американское вооружение, сообщает Bloomberg.

Издание расценивает этот шаг как признак того, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев. Это происходит несмотря на напряженные отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Анонимные собеседники агентства утверждают, что отдельных союзников уже предупредили о предстоящем запросе.

Пентагон отгружает оружие заранее

Точную сумму предстоящего запроса пока не называют. Впрочем, по данным источников, на оплату уже согласованных партий вооружения не хватает около 2 млрд долларов.

Ситуацию осложняет порядок расчетов: Вашингтон отправляет оружие ещё до того, как получает за него деньги. Поэтому каждая новая поставка от Пентагона способна увеличить разрыв в финансировании.

Противоречивые сигналы из Белого дома

Bloomberg обращает внимание и на политический фон, из-за которого сбор средств идет медленнее.

"Расхождение между оборонной помощью и заявлениями Трампа вызвало путаницу среди союзников США и, по словам некоторых источников, иногда затрудняла задачу убедить союзников финансировать закупку нового оружия, особенно учитывая, что европейцы все осторожнее относятся к финансированию войны, которая затянулась уже на пятый год", - говорится в материале.

Еще в прошлом месяце Вашингтон угрожал приостановить поставки по программе PURL из-за ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Однако, по словам источников, до выполнения угроз дело не дошло, и программа продолжает работать.

PURL / Инфографика: Главред

Хватит ли Украине ракет для защиты от баллистических ракет?

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду обратил внимание, что способность Украины противостоять ракетным атакам зависит и от решений Вашингтона. По его словам, США приостанавливали предупреждения Киева о запусках российской баллистики.

"Трамп нанес подлый удар по способности Украины противостоять российскому ракетно-дроновому террору", - подчеркнул Огрызко.

Говоря о последствиях таких ограничений, дипломат пояснил, что без американских данных о запусках и стабильной спутниковой связи Украине значительно сложнее отражать атаки.

"Нам без этого обойтись трудно, и очередная российская баллистическая атака это подтверждает, ведь уничтожено много инфраструктурных объектов, не имеющих никакого отношения к военному производству", - пояснил он.

В то же время президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в беседе с "Главред" предостерег от завышенных ожиданий даже при наличии современных систем ПВО.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно – ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", – подчеркнул эксперт.

Военная помощь – последние новости

Как сообщал Главред, Украина будет получать 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot, продажу которых одобрили в Вашингтоне, с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года. То есть первые ракеты по этому соглашению поступят не раньше, чем через четыре года. Об этом на условиях анонимности рассказал чиновник Государственного департамента США

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам. В частности, Трамп заявил, что его администрация восстановила американские вооруженные силы, тогда как его предшественник Джо Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов другим странам.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что будет добиваться прекращения помощи Украине. После этого премьер-министр Джорджа Мелони позвонила ему и выразила недовольство его заявлениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без американской поддержки Украина не смогла бы сохраниться как суверенное государство.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Армин Лашет сказал, что Германия передала Украине все, что могла, для поддержки противовоздушной обороны, и пока нет дополнительных ресурсов для новых поставок.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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