Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США готовят запрос к НАТО по оружию для Украины: в Bloomberg раскрыли подробности

Дарья Пшеничник
3 ноября 2026, 09:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Американское оружие поставляется в Украину ещё до оплаты, поэтому разрыв в финансировании программы может увеличиться.
Военная помощь, флаги США и Украины
Вашингтон будет искать в НАТО средства на программу PURL, где уже не хватает 2 млрд долларов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Кратко:

видео дня
  • США могут обратиться к НАТО по поводу PURL уже в этом месяце
  • На одобренные партии оружия не хватает около 2 млрд долларов
  • Угрозы приостановить поставки в октябре так и не были выполнены

США уже в этом месяце могут обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на PURL - ключевую программу, в рамках которой Украина получает американское вооружение, сообщает Bloomberg.

Издание расценивает этот шаг как признак того, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев. Это происходит несмотря на напряженные отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Анонимные собеседники агентства утверждают, что отдельных союзников уже предупредили о предстоящем запросе.

Пентагон отгружает оружие заранее

Точную сумму предстоящего запроса пока не называют. Впрочем, по данным источников, на оплату уже согласованных партий вооружения не хватает около 2 млрд долларов.

Ситуацию осложняет порядок расчетов: Вашингтон отправляет оружие ещё до того, как получает за него деньги. Поэтому каждая новая поставка от Пентагона способна увеличить разрыв в финансировании.

Противоречивые сигналы из Белого дома

Bloomberg обращает внимание и на политический фон, из-за которого сбор средств идет медленнее.

"Расхождение между оборонной помощью и заявлениями Трампа вызвало путаницу среди союзников США и, по словам некоторых источников, иногда затрудняла задачу убедить союзников финансировать закупку нового оружия, особенно учитывая, что европейцы все осторожнее относятся к финансированию войны, которая затянулась уже на пятый год", - говорится в материале.

Еще в прошлом месяце Вашингтон угрожал приостановить поставки по программе PURL из-за ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Однако, по словам источников, до выполнения угроз дело не дошло, и программа продолжает работать.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Хватит ли Украине ракет для защиты от баллистических ракет?

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду обратил внимание, что способность Украины противостоять ракетным атакам зависит и от решений Вашингтона. По его словам, США приостанавливали предупреждения Киева о запусках российской баллистики.

"Трамп нанес подлый удар по способности Украины противостоять российскому ракетно-дроновому террору", - подчеркнул Огрызко.

Говоря о последствиях таких ограничений, дипломат пояснил, что без американских данных о запусках и стабильной спутниковой связи Украине значительно сложнее отражать атаки.

"Нам без этого обойтись трудно, и очередная российская баллистическая атака это подтверждает, ведь уничтожено много инфраструктурных объектов, не имеющих никакого отношения к военному производству", - пояснил он.

В то же время президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в беседе с "Главред" предостерег от завышенных ожиданий даже при наличии современных систем ПВО.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно – ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", – подчеркнул эксперт.

Военная помощь – последние новости

Как сообщал Главред, Украина будет получать 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot, продажу которых одобрили в Вашингтоне, с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года. То есть первые ракеты по этому соглашению поступят не раньше, чем через четыре года. Об этом на условиях анонимности рассказал чиновник Государственного департамента США

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам. В частности, Трамп заявил, что его администрация восстановила американские вооруженные силы, тогда как его предшественник Джо Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов другим странам.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что будет добиваться прекращения помощи Украине. После этого премьер-министр Джорджа Мелони позвонила ему и выразила недовольство его заявлениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без американской поддержки Украина не смогла бы сохраниться как суверенное государство.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Армин Лашет сказал, что Германия передала Украине все, что могла, для поддержки противовоздушной обороны, и пока нет дополнительных ресурсов для новых поставок.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия сбросила авиабомбу на больницу в Харькове: пострадали 73 человека

Россия сбросила авиабомбу на больницу в Харькове: пострадали 73 человека

09:30Война
США готовят запрос к НАТО по оружию для Украины: в Bloomberg раскрыли подробности

США готовят запрос к НАТО по оружию для Украины: в Bloomberg раскрыли подробности

09:19Мир
Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуре

Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуре

08:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

Последние новости

09:57

"Ни о чем не жалею": звезда "Квартала 95" раскрыла причину ухода из шоу

09:30

Россия сбросила авиабомбу на больницу в Харькове: пострадали 73 человекаФото

09:19

США готовят запрос к НАТО по оружию для Украины: в Bloomberg раскрыли подробности

08:39

Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуреФото

08:13

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожарВидео

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
07:32

РФ ударила баллистикой и гиперзвуковыми ракетами по ключевым ТЭС: что известно

06:51

Ракета попала в больницу в Харькове: много пострадавших, эвакуируют 200 пациентов

05:55

"У моего мужа должен быть самолет": пьяная Волочкова публично опозорилась

05:31

Зачем немцы осенью держат в машине разрезанную картошку: ответ может удивить

Реклама
04:50

Наконец-то смогут выдохнуть: каким китайским знакам зодиака улыбнется судьба

04:09

Цвет кожуры может "обмануть": как выбрать спелые и сладкие бананы

03:24

Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: ответ удивит

02:01

Переговоры Украины, США и РФ: у Трампа назвали главную цель встречи

01:27

Как выглядеть моложе без сложной укладки: лучшие стрижки после 50Видео

00:47

Беспорядки со стрельбой под Киевом: всплыли новые скандальные детали

02 ноября, понедельник
23:40

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицыВидео

23:21

Водители вспоминают слишком поздно: как часто следует менять свечи зажиганияВидео

22:46

На Солнце произошло четыре вспышки: будут ли магнитные бури в первые дни ноября

22:30

Четверо детей остались без отцов: удар РФ унес жизни двух спасателей

22:05

Буданов прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке - первые детали

Реклама
21:35

Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно

21:08

Украинцев предупредили о росте цен на АЗС: когда ждать подорожания

20:53

Дочь Анджелины Джоли нанесла Брэду Питту новый удар

20:42

Свитер больше не будет "кусаться": что нужно добавить в воду во время стиркиВидео

20:42

Чем посыпать яйца с жидким желтком, чтобы они получились как в ресторане

20:36

Секрет алюминиевой фольги, о котором мало кто знает: какой стороной использоватьВидео

20:23

Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений

20:15

Расторгуев участвовал в пытках, Кудрявцева бралась за автомат: кто из звезд РФ ненавидит Украину больше всех

19:58

Как назвать сына, родившегося в ноябре: красивые имена с особым значением

19:58

"Они здесь служат": командующий Нацгвардией - о раненых мужчинах в подвале на Киевщине

19:56

Плесень в ванной больше не проблема: простой способ вернуть идеальную чистотуВидео

19:32

Рецепт изысканного салата с курицей и черносливом — затмит "Оливье" и "Шубу"

19:12

Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно

19:10

Китай не пойдет в переговоры: Денисенко назвал главную угрозу для Киевамнение

19:09

"Купол" над Киевом: "Флеш" рассказал о новой защите от "Шахедов"

19:00

Военная техника РФ в Олешках во время перемирия: Лубинец объяснил, что было на видео

18:50

Украине следует готовиться к изменениям в Европе 2027 года: Примаков о рисках для военной помощи

18:43

ЦПК Шабунина уклонился от уплаты почти 23 млн грн налогов, задействовав 199 зарплатных ФОПов, – нардеп

18:42

Мир ждет редкое полное солнечное затмение: когда оно произойдет

18:29

Невероятный трофей: пойманный карп-гигант переписал историю рекордов

Реклама
18:23

При какой температуре следует спать: названы оптимальные градусы для спальниВидео

18:23

Зачем дачники вешают пустые банки на забор: простой способ защитить участок

17:49

Как размягчить капустные листья для голубцов без кипятка и пара — лайфхак

17:47

В 33 раза дороже золота: за какой необычный камень платят баснословные деньгиВидео

17:45

Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает всеВидео

17:16

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:04

"Нашла вторую прослушку": Елена Тополя рассказала о заказчике ее слива

17:04

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

16:44

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

16:38

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять