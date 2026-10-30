"Всё это плохо закончится": экс-глава МИД об изменениях в США после выборов

У нового Конгресса могут появиться весомые рычаги влияния на Дональда Трампа, не исключает Владимир Огрызко.

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Владимир Огрызко оценил политические перспективы Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главное из заявлений Огрызко:

Трампу могут ограничить политическое поле для маневра

У нового Конгресса могут появиться рычаги влияния на Трампа

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко прокомментировал вопрос о том, можно ли считать потерянным для Украины стратегическое партнерство с США.

"Американцы для нас вообще не потеряны, но потеряна администрация Трампа. Хотя, опять же, если республиканцы в новом Конгрессе и Сенате будут занимать более адекватную позицию, осознавая, что связь того или иного конгрессмена или сенатора с Трампом будет вредить ему, то у Трампа будет очень ограниченное поле для маневра в отношении его неадекватных действий", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, у Трампа останутся огромные полномочия в сфере внешней политики и политики безопасности, но для этого нужны деньги.

"У нового Конгресса будут весомые рычаги влияния на Трампа, потому что, если он хочет воевать, например, в Иране, для этого ему нужны средства. Если Конгресс не выделит Трампу денег на это, то все его планы окажутся тщетными. Для очередных внешнеполитических авантюр Трампу также понадобятся деньги. Если ему их не будут давать, он не сможет эти авантюры реализовывать", - пояснил он.

Огрызко добавил, что после выборов в США действительно многое изменится, в том числе и для Украины.

"Хотя стоит подчеркнуть, что последствия выборов мы ощутим не 4 ноября, а 3-4 января, когда состоится первое заседание нового Конгресса и нового Сената. Но уже с 4 ноября Трамп будет вынужден учитывать изменение политической ситуации. Ведь если без тормозов лететь дальше по его нынешнему курсу, для Трампа всё это плохо закончится", - резюмировал он.

Что может измениться после выборов в США: прогноз эксперта

Президент США Дональд Трамп, вероятно, продолжит придерживаться жесткой линии в отношении Украины. Однако итоги промежуточных выборов в Конгресс могут существенно изменить расстановку политических сил и ослабить его позиции. В случае победы демократов давление на американского лидера усилится, что может стать противовесом его пророссийскому курсу и позволит Украине рассчитывать как минимум на нейтральную позицию Вашингтона. Об этом заявил политолог Петр Олещук.

По оценке эксперта, успех демократов на выборах способен спровоцировать серьезное обострение внутриполитической борьбы в США. Республиканцам могут грозить парламентские расследования, инициированные профильными комитетами Конгресса. Кроме того, внутри самой Республиканской партии могут активизироваться сторонники пересмотра политического курса, особенно в преддверии следующих президентских выборов.

Как сообщал ранее Главред, администрация президента США Дональда Трампа провела серию консультаций с европейскими союзниками и Киевом относительно введения ограничений на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. По данным источников в СМИ, Белый дом якобы выдвинул ультиматум о возможности приостановки механизма PURL.

Ранее Дональд Трамп также высказал мнение о якобы ответственности украинской стороны за продолжение боевых действий, заявив, что мирное соглашение следовало заключить раньше.

Напомним, ранее Трамп сделал ряд резких высказываний в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании положить конец войне и посоветовав украинцам избрать нового президента. По мнению Трампа, украинский лидер якобы имел возможность прекратить конфликт "много-много раз".

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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