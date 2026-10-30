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Ошеек, вырезка или лопатка: какую свинину выбрать, чтобы блюдо не разочаровало

Мария Николишин
30 октября 2026, 19:03
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Самые постные куски легче всего пересушить, а более жирные части часто дают лучший результат на гриле и в фарше.
Ошеек, вырезка или лопатка: какую свинину выбрать, чтобы блюдо не разочаровало
Какую свинину выбрать в магазине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая свинина самая постная, а какая самая жирная
  • Какие куски выбрать для гриля и фарша

Свинина довольно популярна в Украине, но разные виды мяса имеют существенные отличия, которые влияют на вкус блюда. Некоторые куски постные и нежные, тогда как другие содержат больше жира или хрящей, что требует совершенно разных способов приготовления.

Главред решил разобраться, какую свинину стоит покупать.

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На какие категории делится свинина

Самая постная свинина не всегда является лучшим выбором. Нежирные куски легче всего пересушить, а более жирные части часто дают более сочный результат на гриле и в фарше. Коммерческая классификация делит свинину на четыре категории, однако более низкая категория не означает худшего качества, а лишь указывает, для каких блюд подходит мясо, пишет Egеszsеgkalauz.

К первой категории относятся вырезка, корейка и окорок. Это самые постные части туши с нежной текстурой, но из-за минимального содержания жира они чувствительны к времени приготовления.

Вторую категорию составляют ошеек и лопатка. Жир между мышечными волокнами ошейка во время жарки вытапливается и удерживает влагу, поэтому эта часть считается одной из лучших для гриля и шашлыка. Лопатка сохраняет приятную текстуру даже после длительной термической обработки, поэтому её используют для рагу и фарша.

Третья категория - сало и грудинка с самым высоким содержанием жира. Их ценят за насыщенный вкус: во время запекания жир постепенно тает, а мясо становится мягче.

Четвертая категория - рулька и голова, где много кожи, хрящей и соединительной ткани. Такие части требуют длительного приготовления.

Гриль, духовка или фарш: что к чему подобрать

Для запекания в духовке подходят и постные, и жирные части, всё зависит от желаемого результата. Вырезка, корейка и окорок дадут лёгкое блюдо при условии контролируемого времени, грудинка - совсем другой тип запеченного мяса с более выраженным вкусом.

На гриле требования выше: высокая температура быстро высушивает постное мясо. Поэтому оптимальными являются ошеек, лопатка, нарезанные мелкими кусочками для шашлыков, и грудинка.

Для котлет и изделий из фарша ключевой параметр - достаточное содержание жира. Слишком постный фарш даёт сухой результат, поэтому лучшим сырьём являются лопатка и ошеек. Они же подходят для тушения, когда требуется сочное блюдо, тогда как вырезка и окорок - для более лёгкого варианта.

Почему свинина становится сухой

Сухость и жесткость после приготовления редко связаны с плохим качеством мяса. Под действием высокой температуры белки меняют структуру, волокна сжимаются и выталкивают влагу, и чем дольше длится обработка, тем больше потери. Постные вырезка и корейка особенно уязвимы к пережариванию.

Жесткость лопатки или рульки имеет иную природу - это соединительная ткань с коллагеном. Во время длительной влажной обработки коллаген постепенно превращается в желатин, и мясо становится мягче. Если же готовить такие куски в спешке, они останутся жесткими.

Как выбирать качественное мясо – видео:

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Об источнике: Egеszsеgkalauz

Egеszsеgkalauz - венгерский информационный портал, посвящённый медицине, здоровью и здоровому образу жизни. Над материалами работают медицинские эксперты, фармацевты, психологи и журналисты, специализирующиеся на темах здравоохранения.

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