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Зачем приклеивают губку к подошве обуви: от чего спасает трюк

Марина Иваненко
30 октября 2026, 19:07обновлено 30 октября, 20:12
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Популярный зимний лайфхак с кухонной губкой может подвести на мокром льду. Рассказываем, как выбрать обувь и какие накладки помогут зимой.
Помогает ли кухонная губка на скользкой дороге
Помогает ли кухонная губка на скользкой дороге / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Помогает ли абразивный слой губки не скользить по льду
  • Почему даже новые зимние сапоги могут быть опасными
  • Какие средства действительно защищают от падений зимой

С наступлением холодов на лайфстайл-сайтах регулярно появляется один и тот же народный метод борьбы со скользкими тротуарами - приклеивание жесткого абразивного слоя от обычной кухонной губки к подошве обуви. Такой способ рекламируют как бюджетную альтернативу специальным противоскользящим средствам, которая якобы улучшает сцепление с ледяной поверхностью. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание kerteszkedj.hu, этот метод часто рекомендуют в качестве быстрого решения во время гололеда. Однако на практике подобный лайфхак имеет немало недостатков и не может гарантировать безопасное передвижение зимой.

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Как работает метод с кухонной губкой и почему он недолговечен

Абразивный слой губки состоит из синтетических волокон, которые на сухом плотном снегу или шероховатом льду действительно могут цепляться за поверхность лучше, чем гладкая изношенная подошва. Именно на этом принципе основана популярность такого способа.

Однако во время оттепели или на мокром льду ситуация существенно меняется. Самодельное покрытие быстро теряет свои свойства по нескольким причинам.

Впитывание влаги

Синтетические волокна забиваются водой, слякотью и грязью, из-за чего их противоскользящие свойства ухудшаются.

Ненадёжное крепление

Обычный клей под воздействием воды, дорожной соли и постоянного трения об асфальт постепенно разрушается. В результате накладка может отклеиться уже через несколько дней.

Поэтому губка или наждачная полоска на подошве - скорее временное решение на случай внезапного гололеда, а не полноценная защита на всю зиму. Рассчитывать на такой способ как на гарантию от падения не стоит.

Видео о том, что делать, чтобы обувь не скользила, можно посмотреть здесь:

Почему скользят даже новые зимние сапоги

Даже дорогая зимняя обувь с глубоким протектором не всегда обеспечивает надежное сцепление со льдом. Тестирование в лаборатории WinterLab Института реабилитации Торонто показало неутешительные результаты: около 90% из 98 протестированных моделей зимней обуви не смогли пройти стандарт безопасности на ледяной дорожке, наклоненной под углом 7 градусов.

Исследование обращает внимание на два важных фактора, которые следует учитывать при выборе зимней обуви.

1. Глубокий протектор не гарантирует безопасности.

Важную роль играет состав резины и наличие в ней специальных микроволокон, которые улучшают сцепление с мокрым льдом. Поэтому внешний вид подошвы не всегда свидетельствует о её реальных свойствах.

2. Жесткий пластик на подошве - неудачный выбор.

При покупке обуви стоит обращать внимание на гибкость материала. Если подошва становится слишком твёрдой на морозе, риск поскользнуться возрастает независимо от производителя и стоимости сапог.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Что действительно защищает от падений на гололеде

Самым эффективным средством против гололеда остаются съемные противоскользящие накладки на обувь, которые также называют ледоходами. Они оснащены специальными металлическими шипами или элементами, обеспечивающими лучшее сцепление с ледяной поверхностью.

Статистика американских исследований с участием пожилых людей свидетельствует, что использование специальных накладок на обувь может сократить количество падений на улице более чем вдвое.

В то же время важно помнить о правилах их использования. Ледоходы обязательно нужно снимать перед входом в помещение, магазин или другое здание. На гладкой плитке и кафеле металлические элементы могут скользить ещё сильнее, чем обычная подошва.

Как безопасно ходить зимой: полезные советы

Чтобы снизить риск падения во время гололеда, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

  • Передвигайтесь короткими, ровными шагами, слегка наклонившись вперёд. Так легче удерживать равновесие на скользкой поверхности.
  • Не держите руки в карманах и не перегружайте себя тяжелыми сумками. Свободные руки помогут быстрее восстановить равновесие, если вы начнете скользить.
  • Для обработки льда возле дома вместо технической соли можно использовать песок или мелкий щебень. Такие материалы создают шероховатую поверхность и улучшают сцепление обуви с дорогой. Древесную щепу также можно использовать в качестве временного противоскользящего материала.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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