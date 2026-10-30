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США и Украина определили представителя Европы на переговорах по войне: кого выбрали

Дарья Пшеничник
30 октября 2026, 16:03
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Великобритании, Франции и Германии могут поручить выступать от имени всего континента, однако более мелкие европейские государства рискуют остаться в стороне.
США и Украина определили представителя Европы на переговорах по войне: кого выбрали
Кто будет представлять Европу на переговорах с Россией / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

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  • США и Украина рассматривают группу E3 в качестве представителя Европы на переговорах
  • Формат E3 рискует оттолкнуть более мелкие страны Европы
  • РФ вряд ли пойдет на серьезные переговоры до конца зимы

Вашингтон и Киев рассматривают E3, то есть Великобританию, Францию и Германию, как группу, которая будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны. Такое решение обсуждалось со ссылкой на четырех европейских дипломатов, сообщает Financial Times.

По словам одного из дипломатов, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время визита в Киев договорились, что именно E3 будет выступать от имени Европы. В то же время на континенте продолжаются споры по этому поводу: издание отмечает, что полномочия трех государств представлять всех европейцев могут оттолкнуть более мелкие страны.

Впрочем, собеседник FT допускает, что впоследствии круг участников придется расширить.

"Пока что мы будем стараться придерживаться формата "Е3". В определенный момент, если речь пойдет об очень серьезных переговорах - а до этого еще далеко - об отношениях Украины с ЕС и отмене санкций, европейские институты должны быть вовлечены. Мы должны найти способ это сделать", - подчеркнул дипломат.

Москва ждет слабости Киева

Директор Центра "Карнеги Россия-Евразия" в Берлине Александр Габуев считает, что до конца этой зимы Кремль вряд ли будет готов к предметному диалогу о прекращении войны. По его мнению, Москва надеется, что массированные удары по украинскому тылу подорвут позиции Киева за столом переговоров.

В то же время эксперт предостерегает союзников Киева от очередного опоздания.

"Однако европейцы должны быть готовы к тому, что окно возможностей откроется, и это произойдет тогда, когда Украина не будет в лучшей форме. Они уже упустили несколько таких моментов, когда Украина обладала сильными рычагами влияния и могла диктовать условия", - добавил Габуев.

Дилемма для Европы

Журналисты отмечают, что в европейских столицах растет беспокойство из-за отсутствия собственного представителя на переговорах между РФ и Украиной при посредничестве США. В то же время критика телефонного разговора лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным показала, насколько сложным для Европы является выбор формата контактов с Кремлем.

По мнению Габуева, и Кремль, и Белый дом имеют свои расчеты относительно роли ЕС в этом процессе.

"Россия хотела бы привлечь европейцев к политическому процессу, но таким образом, чтобы они не принимали в нем непосредственного участия, а у Трампа было больше шансов оказать давление на Европу, с тем чтобы та поддержала его политику умиротворения Путина", - отметил Габуев.

Чего ожидать от нового этапа мирных переговоров - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политолога Петра Олещука, Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

Предложение Кремля возобновить контакты в 10-х числах ноября не свидетельствует о готовности России менять подход к урегулированию. Москва пытается создать для американского президента видимость результата.

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, Кремль назвал переговоры в Абу-Даби преждевременными. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отказался гарантировать Абу-Даби в качестве места для трехсторонних контактов. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что дату проведения назовут в ближайшее время, и не подтвердил информацию о встрече 10 ноября.

Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие планы относительно переговоров будут зависеть от обстановки на фронте и общей международной ситуации. Ушаков также отметил, что российская сторона пока не предложила конкретных сроков проведения встречи.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указали на цели Кремля в переговорном процессе. В своём отчёте ISW отмечает, что Кремль стремится добиться уступок от США и ограничить участие европейских стран в переговорах.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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