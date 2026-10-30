Телефонный разговор Зеленского с Путиным: в Офисе президента сделали заявление

В ОП объяснили, почему Украине нужен трехсторонний формат с договоренностями и гарантиями.

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Телефонный разговор Зеленского с Путиным - в ОП объяснили, почему одного звонка недостаточно / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

В ОП объяснили, почему звонка Зеленского Путину недостаточно

Украина настаивает на трехсторонней встрече лидеров

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Украина настаивает на трехстороннем формате переговоров, который позволит обсудить ключевые вопросы, договоренности и гарантии. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

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Может ли Зеленский позвонить Путину

Возможность прямого контакта между президентами обсуждается на фоне недавних бесед европейских лидеров с главой Кремля. В то же время в Офисе президента обратили внимание на предыдущие заявления российской стороны относительно телефонного общения и приглашения украинского президента в Москву.

Дмитрий Литвин считает, что такие предложения могут быть способом избежать переговоров с участием трех сторон на высшем уровне.

"Это уже не первый раз, когда россияне рассказывают то ли о звонке, то ли о том, что "пусть едет в Москву", чтобы уйти от необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров", - заявил Литвин.

Почему Украина настаивает на встрече лидеров

Отдельный вопрос - возможность достижения конкретных договоренностей между Киевом и Москвой. В ОП подчеркивают, что для обсуждения принципиальных условий завершения войны необходим непосредственный контакт президентов.

"Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но речь идет именно о встрече и соответствующих переговорах, договоренностях и гарантиях, что, очевидно, сложно реализовать, когда речь идет просто о телефонном звонке", - пояснил советник президента.

Что заявили в РФ о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор и военный преступник Владимир Путин якобы готов к телефонному разговору с Зеленским. В то же время он возложил инициативу такого контакта на украинского президента.

На вопрос, согласился бы глава Кремля поговорить с украинским лидером, если тот позвонит первым, Песков ответил утвердительно.

"Пока никто не звонил", - заявил пресс-секретарь Кремля.

Также его спросили о возможном разговоре Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном или канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Песков заверил, что российский диктатор якобы готов общаться и с ними.

"Он тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", - заявил Песков.

Что этому предшествовало

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщили Путину, что Владимир Зеленский заинтересован в прямых переговорах с ним. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, для проведения переговоров украинский президент может приехать в Москву, где ему якобы будут гарантированы необходимые условия безопасности.

"Конечно, в принципе, контакт на уровне руководителей Украины и России имеет наибольший смысл", - отметил Ушаков.

Он также сообщил, что документы по долгосрочному урегулированию войны планируют разработать после завершения переговорного процесса. Встреча президентов, по его словам, могла бы состояться уже после этого - для заслушивания докладов по подготовленным документам и их утверждения.

Как ослабление позиций Трампа может повлиять на требования Путина - комментарий эксперта

США и Россия будут продолжать оказывать давление на Украину, однако после выборов в США ситуация может измениться. Ослабление политических позиций Дональда Трампа способно ограничить возможности Владимира Путина выдвигать ультимативные требования к Киеву. Об этом сообщил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

По оценке дипломата, дальнейшее давление на Киев будет зависеть от внутриполитической ситуации в США. Результаты выборов могут повлиять на способность американского президента продвигать нынешний курс в отношении Украины.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - заявил Огрызко.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль назвал переговоры в Абу-Даби преждевременными. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отказался гарантировать Абу-Даби в качестве места для трехсторонних контактов. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что дату проведения назовут в ближайшее время, и не подтвердил информацию о встрече 10 ноября.

Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие планы относительно переговоров будут зависеть от обстановки на фронте и общей международной ситуации. Ушаков также отметил, что российская сторона пока не предложила конкретных сроков проведения встречи.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указали на цели Кремля в переговорном процессе. В своём отчёте ISW отмечает, что Кремль стремится добиться уступок от США и ограничить участие европейских стран в переговорах.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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