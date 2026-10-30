Дожди с мокрым снегом и туманы: какая погода ожидается в Украине в начале ноября

Несмотря на осадки, синоптик прогнозирует комфортные для этого времени года температуры.

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Прогноз погоды в Украине на 31 октября - 1 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где ожидаются осадки в ближайшие выходные

Как изменится погода в первый день ноября

Где выпадет мокрый снег

Погода в Украине 31 октября и 1 ноября будет относительно теплой, но местами с дождями и пасмурным небом. В следующие двое суток погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона, а также малоградиентного поля повышенного давления.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, температура на большей части территории Украины будет превышать климатическую норму на несколько градусов, причем самые высокие показатели ожидаются в юго-восточной части страны.

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Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

"Дожди различной интенсивности пройдут практически во всех регионах, в высокогорной части Карпат они будут перемежаться с мокрым снегом. Кроме того, не исключены туманы на фоне слабого ветра и высокой влажности воздуха", - отметил он.

Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 31 октября

В субботу в западных регионах Украины ожидается облачная погода, временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Местами возможен туман. Ожидается северо-западный ветер, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3+8 градусов, днем +6+11 градусов.

В северной части страны ночью без значительных осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью переменного направления, днем северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха, по словам Кибальчича, ночью будет в пределах +4+9 градусов, днем +6+11 градусов.

В центральных регионах Украины пройдут умеренные дожди, возможен туман. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне +7+12 градусов.

В южной части Украины ночью и утром пройдут дожди, днем без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днем +8+13 градусов.

В восточных областях Кибальчич прогнозирует облачную погоду, также пройдут умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +5+10 градусов, днём +7+12 градусов.

Погода в Украине 31 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 1 ноября

В воскресенье в западных регионах преимущественно без осадков, местами возможен туман. Только ночью в Карпатах будет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0+5 градусов, днем +6+11 градусов.

В северных областях ожидается пасмурная и дождливая погода в течение всего суток. Ветер северный, северо-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +4+9 градусов, днем будет колебаться в пределах +6+11 градусов.

В центральных регионах страны ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +5+10 градусов, днем +8+13 градусов.

В южной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью, по прогнозу Кибальчича, составит +5+10 градусов, днем +10+15 градусов.

В восточных регионах ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ожидается южный ветер, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +6+11 градусов, днем +9+14 градусов.

Погода в Украине 1 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 30 октября погода в Украине будет облачной с прояснениями. Однако синоптическая ситуация вновь будет отличаться неожиданностью.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца октября сохранится теплая погода, однако с началом ноября ожидается похолодание. Дневная температура воздуха снизится до +5+9 градусов.

Накануне стало известно, что в первой декаде ноября в отдельных западных областях Украины может выпасть снег, а в высокогорье Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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