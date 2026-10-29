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В РФ не осталось рычагов влияния на Трампа: на какой шаг может пойти Путин

Мария Николишин
29 октября 2026, 20:01
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Дипломат считает, что у Кремля не осталось других рычагов влияния на Белый дом.
В РФ не осталось рычагов влияния на Трампа: на какой шаг может пойти Путин
Что Путин может предложить Трампу / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov

Главное из заявления дипломата:

  • Кремль готов передать экономические активы Трампу
  • Военные аргументы Москвы уже не убеждают Вашингтон
  • Европу ждут новые провокации, но не нападение

Кремль может предложить президенту США Дональду Трампу покупку "Газпрома", чтобы превратить российский газ в американский и снова продавать его Европе. Других рычагов влияния на Белый дом у диктатора Владимира Путина не осталось. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью Главреду.

По оценке дипломата, на фоне смягчения позиции Вашингтона Москва и в дальнейшем будет уступать собственные активы, чтобы сохранить благосклонность американского президента. И речь идет уже не только о нефтяной отрасли.

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"Он может пообещать Трампу не только "Лукойл", но и, например, "Газпром", который сейчас находится на дне и чье будущее призрачно. Почему бы не сделать так, чтобы российский газ стал американским? А так, американцы купят "Газпром", через "Газпром" газ будет поступать в Европу, и европейцев можно будет заставить снова покупать этот газ", - отметил Огрызко.

По его мнению, подобные приемы действуют на Трампа безотказно.

"Поэтому я вижу возможности предложений, которые фактически являются нескрываемой экономической взяткой. И Трамп на это ведется. Других способов у России влиять на Трампа нет", - подчеркнул он.

В РФ не осталось рычагов влияния на Трампа: на какой шаг может пойти Путин
Газопроводы из РФ в Европу / Инфографика: Главред

Почему Кремль делает ставку на деньги

Военные аргументы Москвы, по мнению Огрызко, утратили убедительность даже для переговорщиков из команды американского президента.

"Все рассказы о "быстром захвате" Украины уже даже Витька и зятя (Уиткоффа и Кушнера, - ред.) не слишком убеждают. Уже очевидно, что это просто ложь в традиционном российском стиле. Поэтому Путину остается лишь играть на неудержимом стремлении Трампа к обогащению", - отмечает дипломат.

Для Кремля такой подход вполне привычен, поэтому, по прогнозу Огрызка, будут появляться все новые инициативы о выгодном сотрудничестве России и США. Другого арсенала у хозяина Кремля, убежден эксперт, просто нет.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Возможна ли эскалация против Украины и провокации в Европе

Отдельный вопрос - осмелится ли Москва усилить силовое давление, чувствуя благосклонность Вашингтона.

"Новый уровень эскалации у Путина запланирован давно, и наша разведка публично рассказала о планах Москвы, каким образом она собирается нас уничтожать. Тайны здесь нет", - предупреждает Огрызко.

Для европейских стран дипломат прогнозирует рост числа провокаций со стороны России. В то же время полномасштабной агрессии против Европы он не ожидает.

"А вот что касается нападения, я настроен скептически. У Путина просто нечем нападать", - подытожил он.

Как заставить РФ пойти на мир

Старший научный сотрудник Brookings Institution Томас Райт говорил, что ставка Дональда Трампа на экономические выгоды для Кремля не заставит Россию заключить мир с Украиной.

По его словам, чтобы изменить расчеты Москвы, Вашингтону нужно усилить давление на нее и помочь Киеву укрепить оборону.

"Дональд Трамп попал в ту же ловушку с Владимиром Путиным, очевидно полагая, что правильные экономические стимулы убедят российского лидера заключить мир. (…) Наивность, стоящую за этим, возможно, можно было бы простить, если бы Путин был новым лидером без какого-либо опыта, но он - известная личность. Украина - его одержимость, его белый кит. Он хочет покорить ее и доказал, что готов заплатить огромную цену за достижение этой цели", - подчеркнул он.

Уступки Трампа России - последние новости

Как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в частности ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений.

Также президент США Дональд Трамп пытается оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского с целью заключения мирного соглашения на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, администрация Дональда Трампа предлагает Европе возобновить масштабные закупки российского газа. Вашингтон рассматривает этот шаг как составную часть мирного урегулирования войны в Украине.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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Газпром Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Огрызко война России и Украины
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