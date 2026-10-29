Свержение режима Путина: Максакова раскрыла единственный сценарий

Узурпация власти Владимиром Путиным в РФ стала на сегодня очевидной, убеждена Мария Максакова.

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Мария Максакова оценила вероятнось свержения режима Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook.com/MaksakovaMaria

Главное из заявлений Максаковой:

Электоральный процесс в России лишен смысла

Путин узурпировал власть, его режим могут свергнуть

Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова прокомментировала тему выборов, прошедших недавно в стране-агрессоре РФ.

"Выборы" не несут никакой смысловой нагрузки для Путина, даже как инструмент легитимации зверств. Он бы их отменил – и ничего бы не изменилось", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

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По ее словам, у Путин есть несколько крупных психологических травм, которые привели его к нынешнему психопатическому состоянию.

"Одна из них – это проигрыш Собчака на выборах, когда Путин был главой его предвыборного штаба. Тогда ставка на тухловатенькие элиты с треском провалилась. С тех пор в голове Путина укоренилась мысль, что выигрывать выборы и навязываться электорату можно иначе. Ему очень хочется исправить старую ошибку, которая в свое время повлекла за собой фиаско не только Собчака, но и его самого. Травма никуда не делась, и Путин все время пытается ее "излечить". Когда его вовлекают в электоральный процесс, он начинает ощущать себя главой собственного предвыборного штаба – высчитывает проценты голосов и с барского плеча решают, кого пропустить, а кого нет", - убеждена она.

В то же время экс-депутат Госдумы считает, что сам по себе электоральный процесс в России лишен смысла: он ничего не добавляет и не отнимает у факта узурпации власти Путиным.

"Конечно, было бы лучше, если бы активные избиратели сожгли избирательные участки накануне. Хорошо хоть "добрые дроны" принесли "благодатный огонь" в Россию в дни выборов – порадовали глаз! А ведь россияне могли бы и присоединиться, ведь есть же движение "Черная искра". Зачем ждать, когда вас потихоньку передушат подушкой, как скрутили недавний митинг? Пока на протест вышло около 500 человек, а со временем выйдет 5 тысяч, 50 тысяч, полмиллиона… Впрочем, все это нужно было делать раньше. Но лучше поздно, чем никогда", - говорит она.

Максакова при этом также добавила, что узурпация власти Путиным в РФ стала на сегодня очевидной.

"Узурпация власти Путиным и так была ясна, но сейчас ее стало просто невозможно отрицать. Потому присутствие в бюллетенях каких-либо еще политических сил никак не повлияло бы на исход "выборов". Путинская верхушка осатанела до такой степени, что остается признавать: узурпация в России оформлена окончательно. А что бывает с режимом, который окончательно узурпировал власть? Его свергают, так как нет больше электоральных способов политической борьбы. Единственный вывод: путинские сценарии больше не предусматривают никакого электорального эволюционного политического процесса борьбы и смены власти", - добавила она.

Смотрите видео - интервью Марии Максаковой:

Журналист оценил вероятность массовых протестов в России

Журналист Александр Сотник считает, что в обозримом будущем вероятность масштабных выступлений против власти Владимира Путина остается невысокой. По его оценке, недовольство населения будет проявляться преимущественно в виде локальных протестов и отдельных столкновений в регионах страны. При этом силовые структуры, как отмечает журналист, располагают достаточными возможностями для оперативного подавления подобных акций и предотвращения их дальнейшего распространения.

По мнению Сотника, протестному движению пока не хватает сплоченности, координации и широкой поддержки со стороны общества, чтобы представлять серьезную угрозу для Кремля. В связи с этим журналист считает маловероятным сценарий масштабных и одновременно проходящих в разных частях страны выступлений против российской власти.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

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