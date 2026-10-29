Три ошибки зимой приводят к появлению плесени: как защитить дом от грибка

Плесень в доме часто появляется из-за обычных бытовых привычек. Узнайте, какие три ошибки повышают влажность и как защитить стены от грибка.

https://glavred.info/dim/tri-pomilki-vzimku-provokuyut-plisnyavu-yak-zahistiti-oselyu-vid-gribka-10807994.html Ссылка скопирована

Как избежать появления плесени в доме: / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие три привычки провоцируют появление плесени

Как сушить одежду без лишней влаги

Что поможет защитить стены от грибка

С наступлением холодов и началом отопительного сезона в домах нередко возникает проблема повышенной влажности. На окнах появляется конденсат, в углах комнат скапливается влага, а за мебелью могут возникать тёмные пятна. Такие условия способствуют развитию плесени, избавиться от которой бывает непросто. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает Kertvar.hu, в среднем домохозяйстве ежедневно в воздух может попадать значительное количество влаги - в частности, во время сушки одежды, приготовления пищи и принятия душа. Если влага оседает на холодных поверхностях, а помещение недостаточно проветривается, создаются благоприятные условия для развития грибка.

видео дня

Специалисты обращают внимание на три распространенные бытовые привычки, которые могут повышать риск появления плесени. Изменение этих привычек поможет лучше контролировать влажность и поддерживать здоровый микроклимат в жилище.

Сушка мокрой одежды в комнатах

Одна из самых распространенных причин повышенной влажности в доме - сушка выстиранной одежды непосредственно в жилых комнатах. Во время высыхания вода из ткани испаряется и попадает в воздух. Одна партия мокрой одежды может отдать в помещение несколько литров влаги, особенно если белье плохо отжато.

Когда окна закрыты, а вентиляция работает недостаточно эффективно, влага скапливается в комнате. Из-за этого на холодных окнах и стенах может образовываться конденсат, а в углах и за мебелью - создаваться условия для развития плесени.

Чтобы снизить риск, желательно сушить одежду в хорошо проветриваемом помещении или использовать сушильную машину, если есть такая возможность. Если белье сохнет в комнате, стоит регулярно проветривать жилье или пользоваться осушителем воздуха.

Для большинства домов целесообразно поддерживать относительную влажность примерно в пределах 40–60%. При этом важно следить, чтобы влажность длительное время не оставалась повышенной, особенно в холодное время года.

Мебель, придвинутая вплотную к наружным стенам

Шкафы, диваны и другая крупная мебель, расположенная вплотную к наружным стенам, могут препятствовать циркуляции воздуха. За ними образуются прохладные зоны, где поверхность стены остается более холодной, чем воздух в комнате. Если в помещении много влаги, на таких поверхностях может появляться конденсат.

Особенно внимательными следует быть жильцам угловых квартир и домов с недостаточной теплоизоляцией. В таких домах наружные стены часто охлаждаются сильнее, что повышает риск образования влажных пятен и плесени за мебелью.

Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, рекомендуется оставлять между крупной мебелью и стеной зазор примерно 5–10 сантиметров или больше, если позволяет пространство. Периодически следует отодвигать шкафы и диваны, чтобы осматривать стены и вовремя замечать признаки сырости.

Если на поверхности уже появились тёмные пятна, затхлый запах или следы отслоения отделки, важно не ограничиваться перестановкой мебели. Нужно выяснить причину появления влаги и устранить её.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Периодическое включение отопления

Еще одна привычка, которая может способствовать появлению конденсата, - обогревать жилье только короткими периодами, полностью выключая отопление между ними. Когда стены и другие поверхности успевают остыть, водяной пар из воздуха может конденсироваться на них. Особенно это заметно в помещениях с высокой влажностью и недостаточной теплоизоляцией.

Именно поэтому в холодное время года важно не допускать чрезмерного охлаждения дома. В качестве ориентира можно взять стабильную базовую температуру около 18–21 °C, корректируя её в зависимости от назначения комнаты, погодных условий, характеристик дома и потребностей жильцов.

В то же время нет универсального правила, согласно которому отопление всегда нужно оставлять на одном и том же уровне. Эффективный режим зависит от типа системы отопления и теплоизоляции жилья. Главное - следить за температурой поверхностей, уровнем влажности и появлением конденсата, а не только за показателями термостата.

Видео о том, как бороться с плесенью, можно посмотреть здесь:

Как дополнительно защитить дом от сырости

Чтобы вовремя замечать повышение влажности, стоит приобрести бытовой гигрометр. Этот прибор помогает контролировать уровень влажности в воздухе и понять, достаточно ли эффективно работает вентиляция. Если показатели регулярно превышают 60%, следует обратить внимание на источники влаги и возможности её удаления.

Не менее важно регулярное проветривание. В холодное время года лучше ненадолго открывать окна для интенсивного воздухообмена, чем оставлять их надолго в откинутом положении. Проветривать помещение следует утром, вечером и после занятий, во время которых образуется много водяного пара.

Также необходимо регулярно осматривать углы комнат, зоны вокруг окон и стены за мебелью. Затхлый запах, капли воды на поверхностях и тёмные пятна могут свидетельствовать о проблеме, даже если она ещё не заметна в других частях дома.

Если плесень появляется снова после очистки, нужно проверить вентиляцию, теплоизоляцию и возможные протечки. Без устранения причины грибок может возвращаться, даже если регулярно обрабатывать поверхности специальными средствами.

Читайте также:

Об источнике: Kertvár.hu Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред