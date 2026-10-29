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Три ошибки зимой приводят к появлению плесени: как защитить дом от грибка

Марина Иваненко
29 октября 2026, 16:10
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Плесень в доме часто появляется из-за обычных бытовых привычек. Узнайте, какие три ошибки повышают влажность и как защитить стены от грибка.
Как избежать появления плесени в доме:
Как избежать появления плесени в доме: / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие три привычки провоцируют появление плесени
  • Как сушить одежду без лишней влаги
  • Что поможет защитить стены от грибка

С наступлением холодов и началом отопительного сезона в домах нередко возникает проблема повышенной влажности. На окнах появляется конденсат, в углах комнат скапливается влага, а за мебелью могут возникать тёмные пятна. Такие условия способствуют развитию плесени, избавиться от которой бывает непросто. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает Kertvar.hu, в среднем домохозяйстве ежедневно в воздух может попадать значительное количество влаги - в частности, во время сушки одежды, приготовления пищи и принятия душа. Если влага оседает на холодных поверхностях, а помещение недостаточно проветривается, создаются благоприятные условия для развития грибка.

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Специалисты обращают внимание на три распространенные бытовые привычки, которые могут повышать риск появления плесени. Изменение этих привычек поможет лучше контролировать влажность и поддерживать здоровый микроклимат в жилище.

Сушка мокрой одежды в комнатах

Одна из самых распространенных причин повышенной влажности в доме - сушка выстиранной одежды непосредственно в жилых комнатах. Во время высыхания вода из ткани испаряется и попадает в воздух. Одна партия мокрой одежды может отдать в помещение несколько литров влаги, особенно если белье плохо отжато.

Когда окна закрыты, а вентиляция работает недостаточно эффективно, влага скапливается в комнате. Из-за этого на холодных окнах и стенах может образовываться конденсат, а в углах и за мебелью - создаваться условия для развития плесени.

Чтобы снизить риск, желательно сушить одежду в хорошо проветриваемом помещении или использовать сушильную машину, если есть такая возможность. Если белье сохнет в комнате, стоит регулярно проветривать жилье или пользоваться осушителем воздуха.

Для большинства домов целесообразно поддерживать относительную влажность примерно в пределах 40–60%. При этом важно следить, чтобы влажность длительное время не оставалась повышенной, особенно в холодное время года.

Мебель, придвинутая вплотную к наружным стенам

Шкафы, диваны и другая крупная мебель, расположенная вплотную к наружным стенам, могут препятствовать циркуляции воздуха. За ними образуются прохладные зоны, где поверхность стены остается более холодной, чем воздух в комнате. Если в помещении много влаги, на таких поверхностях может появляться конденсат.

Особенно внимательными следует быть жильцам угловых квартир и домов с недостаточной теплоизоляцией. В таких домах наружные стены часто охлаждаются сильнее, что повышает риск образования влажных пятен и плесени за мебелью.

Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, рекомендуется оставлять между крупной мебелью и стеной зазор примерно 5–10 сантиметров или больше, если позволяет пространство. Периодически следует отодвигать шкафы и диваны, чтобы осматривать стены и вовремя замечать признаки сырости.

Если на поверхности уже появились тёмные пятна, затхлый запах или следы отслоения отделки, важно не ограничиваться перестановкой мебели. Нужно выяснить причину появления влаги и устранить её.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Периодическое включение отопления

Еще одна привычка, которая может способствовать появлению конденсата, - обогревать жилье только короткими периодами, полностью выключая отопление между ними. Когда стены и другие поверхности успевают остыть, водяной пар из воздуха может конденсироваться на них. Особенно это заметно в помещениях с высокой влажностью и недостаточной теплоизоляцией.

Именно поэтому в холодное время года важно не допускать чрезмерного охлаждения дома. В качестве ориентира можно взять стабильную базовую температуру около 18–21 °C, корректируя её в зависимости от назначения комнаты, погодных условий, характеристик дома и потребностей жильцов.

В то же время нет универсального правила, согласно которому отопление всегда нужно оставлять на одном и том же уровне. Эффективный режим зависит от типа системы отопления и теплоизоляции жилья. Главное - следить за температурой поверхностей, уровнем влажности и появлением конденсата, а не только за показателями термостата.

Видео о том, как бороться с плесенью, можно посмотреть здесь:

Как дополнительно защитить дом от сырости

Чтобы вовремя замечать повышение влажности, стоит приобрести бытовой гигрометр. Этот прибор помогает контролировать уровень влажности в воздухе и понять, достаточно ли эффективно работает вентиляция. Если показатели регулярно превышают 60%, следует обратить внимание на источники влаги и возможности её удаления.

Не менее важно регулярное проветривание. В холодное время года лучше ненадолго открывать окна для интенсивного воздухообмена, чем оставлять их надолго в откинутом положении. Проветривать помещение следует утром, вечером и после занятий, во время которых образуется много водяного пара.

Также необходимо регулярно осматривать углы комнат, зоны вокруг окон и стены за мебелью. Затхлый запах, капли воды на поверхностях и тёмные пятна могут свидетельствовать о проблеме, даже если она ещё не заметна в других частях дома.

Если плесень появляется снова после очистки, нужно проверить вентиляцию, теплоизоляцию и возможные протечки. Без устранения причины грибок может возвращаться, даже если регулярно обрабатывать поверхности специальными средствами.

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Об источнике: Kertvár.hu

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