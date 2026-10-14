На холодную или горячую поверхность: когда на самом деле нужно наливать масло

Когда наливать масло в сковороду - до или после разогрева? Узнайте, как подготовить посуду разных типов и избежать брызг во время жарки.

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Когда добавлять масло в зависимости от материала посуды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда наливать масло в сковороду

Как правильно разогревать различные виды посуды

Как избежать брызг масла во время жарки

Приготовление пищи на сковороде кажется повседневным процессом, однако многие ошибки возникают ещё на этапе нагрева посуды. Нужно ли наливать масло в холодную сковороду или стоит дождаться её разогрева - зависит от материала, из которого изготовлена посуда, и типа её покрытия. Главред расскажет подробнее.

Неправильный температурный режим может повредить покрытие и привести к прилипанию продуктов, сообщает издание Ukr.Media. Чтобы избежать таких проблем, важно знать основные правила подготовки различных типов сковородок к жарке.

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Как правильно разогревать различные типы сковородок

Техника подготовки посуды зависит от материала, из которого она изготовлена, а также от наличия защитного покрытия.

Антипригарное и эмалированное покрытие

Масло рекомендуется наливать сразу в холодную сковороду, после чего постепенно нагревать посуду на слабом или среднем огне. Не стоит оставлять такую сковороду пустой на горячей конфорке: перегрев может повредить покрытие, а в некоторых случаях - привести к деформации дна. Для эмалированной посуды также важно избегать резких перепадов температуры.

Чугун без покрытия

Такую сковороду можно сначала постепенно прогреть на среднем огне, а затем добавить масло. Это помогает равномерно подготовить поверхность к жарке. Однако чугун нагревается медленно, поэтому не следует использовать слишком высокую температуру. На индукционной плите особенно важно начинать с низкой мощности и повышать её постепенно, чтобы избежать термической нагрузки на посуду.

Нержавеющая сталь

Сковороду из нержавеющей стали обычно сначала прогревают без масла. Готовность можно проверить каплей воды: на достаточно нагретой поверхности она собирается в шарик и скользит по дну. Это явление называют эффектом Лейденфроста. После проверки воду нужно вытереть, добавить масло и дождаться его нагрева. Важно не перегревать посуду, ведь чрезмерная температура может привести к пригоранию масла и продуктов.

Алюминий

Сковороду из алюминия следует нагревать постепенно на среднем огне. Если посуда не имеет антипригарного покрытия, её можно ненадолго прогреть перед добавлением жира, но не стоит надолго оставлять пустой на конфорке. Алюминий хорошо проводит тепло, поэтому быстро нагревается, а чрезмерная температура может привести к пригоранию пищи. Для посуды с покрытием необходимо следовать рекомендациям производителя.

Видео о том, какую сковороду лучше выбрать, можно посмотреть здесь:

Как определить, что масло нагрелось

Готовность масла можно оценить по его внешнему виду и поведению. При нагревании она становится более текучей, легко распределяется по дну сковороды, а на поверхности могут появляться легкие ряби. Когда продукты попадают в достаточно горячий жир, они начинают равномерно шипеть.

Если от масла идет дым, это свидетельствует о том, что оно достигло или превысило точку дымления. В таком случае нужно снять сковороду с огня и дать ей остыть. Если масло начало дымиться, его лучше не использовать для дальнейшего приготовления, поскольку оно может придать блюду неприятный вкус и запах.

Для жарки следует выбирать масло с точкой дымления, соответствующей температуре приготовления. Рафинированные масла обычно лучше подходят для высоких температур, чем аналогичные нерафинированные, но конкретные свойства зависят от вида масла и способа его обработки.

Чем заменить сливочное масло в блюдах инфографика / Главред

Как избежать брызг масла во время жарки

Основной причиной разбрызгивания масла является влага. Когда капли воды попадают в горячий жир, они быстро превращаются в пар, из-за чего масло разлетается во все стороны. Это может привести к ожогам и загрязнению кухонных поверхностей.

Чтобы снизить риск разбрызгивания, сковороду после мытья нужно тщательно вытереть насухо. Мясо, рыбу и овощи перед обжариванием следует просушить бумажными полотенцами. Замороженные продукты нужно предварительно разморозить, если инструкция по их приготовлению не предусматривает иного.

Также не стоит переполнять сковороду продуктами: из-за избытка влаги температура масла может снижаться, а пища начнёт тушиться вместо того, чтобы жариться. Добавлять продукты нужно осторожно, избегая резких движений, а для дополнительной защиты можно использовать специальную сетку от брызг.

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