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Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

Марина Иваненко
14 октября 2026, 18:34
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Когда собирать калину осенью, чтобы ягоды были менее горькими? Как определить зрелость плодов, правильно срезать кисти и сохранить урожай на зиму.
Когда собирать калину осенью
Когда собирать калину осенью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Когда собирать калину осенью
  • Как определить зрелость ягод
  • Как сохранить калину на зиму

Осенние кусты калины, обильно усыпанные ярко-красными ягодами, привлекают взгляд своей красотой. Однако опытные садоводы советуют не спешить со сбором урожая сразу после появления первых цветных плодов, ведь после созревания и воздействия холода вкус ягод может измениться. Главред расскажет об этом подробнее.

Оптимальные сроки сбора урожая и полезные советы по дальнейшему хранению ягод на зиму публикует издание "Новости.LIVE". Одним из факторов, влияющих на вкус калины, является температура воздуха: после первых заморозков горечь ягод часто становится менее выраженной.

видео дня

Когда лучше всего собирать калину осенью

Первые спелые ягоды появляются на ветках еще в начале осени, однако оптимальные сроки сбора зависят от сорта калины, погодных условий и назначения урожая. Часто ягоды собирают в октябре или ноябре, когда они приобретают насыщенный красный цвет.

Под воздействием низких температур вкус плодов может меняться: естественная терпкость и горечь становятся менее выраженными. Благодаря этому ягоды лучше подходят для приготовления соков, джемов и других зимних заготовок.

Ориентировочный календарь сбора:

  • Сентябрь: ягоды приобретают красный цвет, но могут оставаться терпкими и горькими.
  • Октябрь: благоприятный период для сбора спелых плодов, особенно после похолодания.
  • Ноябрь: можно собирать поздний урожай, если ягоды остаются целыми, сочными и не имеют признаков порчи.

Если ягоды уже созрели, но заморозков ещё не было, их можно собрать и положить в морозильную камеру. Замораживание помогает смягчить вкус калины и уменьшить ощущение горечи. Для этого достаточно разложить отсортированные плоды порциями и заморозить их.

Видео о том, когда стоит срывать калину, можно посмотреть здесь:

Как определить спелость ягод

Внешний вид и состояние кистей помогают понять, готова ли калина к сбору.

Цвет

Спелые ягоды имеют равномерный насыщенный красный оттенок без зеленых вкраплений.

Упругость

Стебли остаются целыми, не сморщенными и не имеют признаков загнивания.

Состояние кистей

Ягоды хорошо сформированы, без плесени, темных пятен и повреждений.

Не стоит собирать плоды с признаками гниения или плесени. Такие ягоды нужно отделить от здоровых, чтобы они не ухудшали качество всего урожая.

Правила срезки и хранения урожая

Собирать калину удобнее всего в сухую погоду, когда на кустах нет дождевой влаги. Для работы используют острый секатор или садовые ножницы.

Во время сбора важно соблюдать несколько правил:

Срезать целые кисти

Ягоды лучше снимать вместе с короткими плодоножками. Так они меньше повреждаются и дольше сохраняют сок.

Не обрывать плоды по одному

Отделение каждой ягоды может повредить нежную оболочку, из-за чего плоды быстрее будут терять влагу и портиться.

Перебрать урожай

Собранные кисти нужно осмотреть и удалить ягоды, которые загнили, заплесневели или были повреждены.

Для длительного хранения калину замораживают, сушат или перетирают с сахаром. Также ягоды используют для приготовления соков и сиропов. Способ хранения выбирают в зависимости от того, как планируют использовать урожай зимой.

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Об источнике: Новости.LIVE

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