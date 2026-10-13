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Тест на IQ: нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд

Руслана Заклинская
13 октября 2026, 21:51
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Многочисленные девятки могут сбить с толку даже внимательных людей.
Тест на IQ: нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд
Нужно найти цифру 6 среди множества девяток / Фото: The Sun

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать детали. В новом задании нужно найти необычную цифру среди большого количества девяток за 9 секунд.

Как пишет The Sun, головоломка может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Одинаковые цифры повторяются по всему изображению, из-за чего глазам трудно заметить разницу. Ваша задача - внимательно рассмотреть картинку и найти число, которое отличается от остальных.

На выполнение задания отведено всего девять секунд. Чтобы не пропустить нужную цифру, не сосредотачивайтесь на одном участке изображения слишком долго. Последовательно просматривайте строки и обращайте внимание на малейшие различия.

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Тест на IQ: нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд
Нужно найти 6 среди цифр 9 / Фото: The Sun

Если не удалось найти число с первой попытки, не спешите сдаваться. Попробуйте ещё раз, внимательно осмотрев картинку. Также можно перевернуть изображение вверх ногами - это поможет посмотреть на него под другим углом.

Подобные головоломки тренируют зрительное внимание и стимулируют мозг быстрее распознавать различия между похожими объектами. В то же время они не являются научным тестом на уровень IQ или остроту зрения.

Если вы не смогли найти необычную цифру за девять секунд, попробуйте посмотреть на изображение ещё раз. Главное - не позволять одинаковым символам отвлекать ваше внимание от мелких деталей.

Тест на IQ: нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд
Ответ на головоломку / Фото: The Sun

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для тех, кто любит проверять свою внимательность. В одной из них нужно найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд.

Попробуйте разгадать ещё несколько заданий и проверить, насколько быстро вы замечаете скрытые детали. Внимательность можно проверить в тесте, где нужно найти пчелу среди цветов за 11 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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