Не только крупы: какие продукты следует хранить в стеклянных банках

Вы узнаете:
- Почему эксперты советуют хранить сыпучие продукты в стеклянных банках
- Как стеклянная тара защищает крупы от влаги, моли и насекомых
- Чем стеклянные емкости лучше других контейнеров
Чтобы на кухне всегда был порядок и не заводились вредители, важно правильно хранить крупы, чай, кофе, сахар, соль и кондитерские порошки. Для этого недостаточно просто пересыпать эти ингредиенты в закрытые емкости.
Главред узнал, что эксперты kertvar.hu рассказали, как правильно хранить сыпучие продукты на кухне, чтобы избежать неприятностей.
Почему лучше использовать стеклянные банки
Для хранения круп, чая, сахара, соли и кофе важно не только то, насколько герметичны контейнеры или банки, но и из какого материала они изготовлены.
Эксперты советуют использовать для этих ингредиентов только стеклянную тару. Прежде всего потому, что её легче мыть и она не накапливает пыль.
Кроме того, стеклянные банки удобны тем, что с их помощью легко отслеживать, сколько круп осталось.
"Это также (хранение в стеклянной таре - Главред) защищает крупы от моли и насекомых, что помогает избежать неприятных сюрпризов, и даже предотвращает попадание влаги в банку, что предотвращает появление плесени", - отметили эксперты.
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