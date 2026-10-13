Не только крупы: какие продукты следует хранить в стеклянных банках

Эксперты объяснили, каких проблем поможет избежать стеклянная тара для хранения.

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Что хранить на кухне в стеклянных банках / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему эксперты советуют хранить сыпучие продукты в стеклянных банках

Как стеклянная тара защищает крупы от влаги, моли и насекомых

Чем стеклянные емкости лучше других контейнеров

Чтобы на кухне всегда был порядок и не заводились вредители, важно правильно хранить крупы, чай, кофе, сахар, соль и кондитерские порошки. Для этого недостаточно просто пересыпать эти ингредиенты в закрытые емкости.

Главред узнал, что эксперты kertvar.hu рассказали, как правильно хранить сыпучие продукты на кухне, чтобы избежать неприятностей.

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Почему лучше использовать стеклянные банки

Для хранения круп, чая, сахара, соли и кофе важно не только то, насколько герметичны контейнеры или банки, но и из какого материала они изготовлены.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Эксперты советуют использовать для этих ингредиентов только стеклянную тару. Прежде всего потому, что её легче мыть и она не накапливает пыль.

Кроме того, стеклянные банки удобны тем, что с их помощью легко отслеживать, сколько круп осталось.

"Это также (хранение в стеклянной таре - Главред) защищает крупы от моли и насекомых, что помогает избежать неприятных сюрпризов, и даже предотвращает попадание влаги в банку, что предотвращает появление плесени", - отметили эксперты.

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