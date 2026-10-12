Тест на IQ: нужно найти единственный четырехлистный клевер за 37 секунд

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать скрытые детали. В новом задании нужно найти единственный четырехлистный клевер среди других элементов. Попробуйте справиться с заданием менее чем за 37 секунд.
Как пишет The Sun, головоломку нужно решить менее чем за 37 секунд. Участникам нужно найти четырехлистный клевер, а самые быстрые могут попробовать побить рекорд - 11 секунд.
Главная задача - найти среди изображенных элементов клевер с четырьмя листьями. На первый взгляд это может показаться простым, однако скрытая деталь может затеряться среди других элементов.
На выполнение задания отведено 37 секунд. Постарайтесь не задерживаться на одном участке слишком долго, а последовательно просматривать картинку.
Если удастся найти четырехлистный клевер менее чем за 37 секунд, вы справитесь с заданием быстрее среднего показателя. А если найдете его за 11 секунд, то повторите рекорд, указанный в материале.
Четырёхлистный клевер давно ассоциируется с удачей. Он встречается значительно реже, чем обычный трёхлистный, поэтому его находку считают особенной удачей.
В то же время такие задания носят развлекательный характер и не являются научным тестом на уровень IQ или остроту зрения. Ответ на головоломку можно проверить на изображении ниже.
Ранее Главред публиковал и другие головоломки для тех, кто любит проверять свою внимательность. Попробуйте найти клевер среди цветов за 9 секунд.
Также можно разгадать другую оптическую иллюзию, в которой нужно найти три отличия на изображении девушки с птицами.
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Об источнике: The Sun
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