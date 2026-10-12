Тест на IQ: нужно найти единственный четырехлистный клевер за 37 секунд

Только один четырехлистный клевер спрятан среди остальных в этой головоломке.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-edinstvennyy-chetyrehlistnyy-klever-za-37-sekund-10803668.html Ссылка скопирована

Нужно найти единственный четырехлистный клевер / Фото: VSO

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать скрытые детали. В новом задании нужно найти единственный четырехлистный клевер среди других элементов. Попробуйте справиться с заданием менее чем за 37 секунд.

Как пишет The Sun, головоломку нужно решить менее чем за 37 секунд. Участникам нужно найти четырехлистный клевер, а самые быстрые могут попробовать побить рекорд - 11 секунд.

Главная задача - найти среди изображенных элементов клевер с четырьмя листьями. На первый взгляд это может показаться простым, однако скрытая деталь может затеряться среди других элементов.

видео дня

Нужно найти единственный четырехлистный клевер за 37 секунд / Фото: VSO

На выполнение задания отведено 37 секунд. Постарайтесь не задерживаться на одном участке слишком долго, а последовательно просматривать картинку.

Если удастся найти четырехлистный клевер менее чем за 37 секунд, вы справитесь с заданием быстрее среднего показателя. А если найдете его за 11 секунд, то повторите рекорд, указанный в материале.

Четырёхлистный клевер давно ассоциируется с удачей. Он встречается значительно реже, чем обычный трёхлистный, поэтому его находку считают особенной удачей.

В то же время такие задания носят развлекательный характер и не являются научным тестом на уровень IQ или остроту зрения. Ответ на головоломку можно проверить на изображении ниже.

Ответ на головоломку / Фото: VSO

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для тех, кто любит проверять свою внимательность. Попробуйте найти клевер среди цветов за 9 секунд.

Также можно разгадать другую оптическую иллюзию, в которой нужно найти три отличия на изображении девушки с птицами.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред