Как правильно сушить мокрую куртку осенью? Узнайте, почему батарея может повредить ткань, как ухаживать за утеплителем и проверить, полностью ли высохла одежда.

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Как правильно сушить мокрую куртку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему нельзя сушить куртку на батарее

Как правильно сушить мокрую верхнюю одежду

Как проверить, высохла ли куртка

Длительное пребывание под осенним ливнем часто приводит к тому, что верхняя одежда промокает насквозь. В такой ситуации возникает естественное желание высушить вещь как можно быстрее. Однако использование высоких температур нередко приводит к повреждению материала, деформации утеплителя или нарушению свойств специального водоотталкивающего покрытия. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ZPRZ.CITY, безопасная сушка верхней одежды зависит от соблюдения рекомендаций производителя и особенностей конкретной ткани.

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Что делать с мокрой курткой после возвращения домой

Прежде чем сушить верхнюю одежду, необходимо проверить информацию на внутренней этикетке изделия. Именно производитель указывает допустимые режимы стирки, возможность сушки в машине и ограничения по термической обработке.

Сразу после снятия мокрой куртки следует выполнить несколько простых действий.

Освободите карманы

Тяжелые предметы в карманах могут дополнительно растягивать мокрую ткань и деформировать силуэт изделия.

Расстегните молнии и застежки

Молнии, пуговицы и липучки лучше расстегнуть, чтобы воздух свободно циркулировал между слоями одежды.

Расправьте все элементы

Рукава, воротник, планки и капюшон нужно расправить. Если куртка имеет съемную подкладку или другие детали, проверьте рекомендации производителя по их сушке.

Удалите лишнюю влагу

Очень мокрые участки можно осторожно промокнуть чистым сухим полотенцем. Не стоит интенсивно тереть материал, так как это может повредить его поверхность.

Используйте подходящие плечики

Куртку лучше повесить на широкие плечики, которые соответствуют её размеру и помогают сохранить форму плеч.

Не оставляйте мокрую верхнюю одежду скомканной на стуле или в корзине для белья. Из-за недостаточной циркуляции воздуха влага будет испаряться медленнее, а при длительном пребывании во влажной среде может появиться затхлый запах.

Как су

Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

шить куртки с различными утеплителями

Для многих видов верхней одежды подходит сушка при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы ускорить испарение влаги, можно воспользоваться вентилятором, который направляет на одежду прохладный воздух. При этом важно учитывать материал изделия и рекомендации на этикетке.

Пуховики и куртки с натуральным пером

После намокания пух и перо могут сбиваться в комки, из-за чего утеплитель распределяется неравномерно. Куртку нужно сушить в соответствии с рекомендациями производителя, периодически осторожно встряхивая её и расправляя наполнитель руками. Если разрешена сушка в сушильной машине, следует соблюдать указанный температурный режим. Недостаточно высушенный пух может приобрести неприятный запах и потерять часть теплоизоляционных свойств.

Видео о том, как стирать зимнюю куртку с синтепоном, можно посмотреть здесь:

Куртки с синтетическими наполнителями

Синтепон, холофайбер и другие искусственные утеплители также требуют бережной сушки. Не стоит выкручивать куртку, сильно растягивать ткань или пытаться силой переместить наполнитель. Если утеплитель сбился, его можно осторожно расправить руками после ознакомления с рекомендациями производителя.

Куртки из мембранной ткани

Такая одежда требует особо тщательного ухода. Нельзя автоматически применять к ней правила сушки обычных курток: допустимость нагрева зависит от конкретной мембраны и инструкции производителя. Не используйте горячий утюг, фен или обогреватель без прямого разрешения на этикетке. Если водоотталкивающие свойства ткани ухудшились, для их восстановления могут понадобиться специальные средства, совместимые с материалом.

Какие ошибки могут испортить верхнюю одежду

Чтобы сохранить внешний вид и свойства куртки, избегайте распространенных ошибок при сушке.

Не кладите куртку на горячую батарею

Интенсивный нагрев может повредить синтетические материалы, привести к деформации отдельных деталей или негативно повлиять на водоотталкивающее покрытие. Кроме того, внешний слой может высохнуть быстрее, чем внутренний утеплитель.

Не сушите одежду горячим феном вплотную

Направленный поток горячего воздуха может повредить ткань или покрытие. Безопаснее обеспечить естественную циркуляцию воздуха.

Не выжимайте куртку

Сильное выжимание может деформировать ткань, швы и наполнитель. Лишнюю воду лучше аккуратно удалить полотенцем, если это не противоречит рекомендациям производителя.

Не оставляйте одежду надолго под прямыми солнечными лучами

Длительное интенсивное солнечное излучение может привести к выцветанию ткани и ухудшению её свойств.

Не убирайте недосушенную куртку в шкаф

Остаточная влага может привести к появлению затхлого запаха, а при благоприятных условиях - и плесени.

Как проверить, полностью ли высохла куртка

Сухость внешней ткани ещё не означает, что всё изделие готово к хранению. Влага может дольше оставаться во внутренних швах, плотном воротнике, карманах и толще утеплителя.

Прежде чем повесить куртку в шкаф, проверьте её изнутри, уделяя особое внимание самым толстым участкам. Материал не должен казаться влажным или заметно более прохладным из-за остаточной влаги.

Если после сушки ощущается затхлый запах, одежду следует повторно проветрить и высушить. Не пытайтесь просто замаскировать запах духами: сначала нужно устранить причину, проверить состояние изделия и, при необходимости, постирать его в соответствии с инструкцией.

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Об источнике: издание zprz.city Издание zprz.city - это запорожский городской информационный портал, который освещает главные события региона, общественно значимые новости, а также публикует практические советы по быту, уходу за домом и садом. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию и предлагает актуальные материалы о жизни города, культурных мероприятиях, полезных кулинарных лайфхаках и рекомендациях по ведению хозяйства.

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