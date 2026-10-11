Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

О чём вы узнаете:
- Когда накрывать кастрюлю во время варки картофеля
- Как сократить расход газа и электроэнергии
- Что поможет сохранить форму картофеля
Варка картофеля кажется самой простой кулинарной задачей, однако даже в этом деле часто возникают споры относительно использования крышки. Как выяснилось, правильно подобранный способ варки влияет не только на скорость приготовления блюда и сохранение витаминов в овощах, но и на расход электроэнергии или газа на кухне. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает портал Pyszności.pl, лучше всего варить картофель под крышкой, но с обязательным соблюдением одного важного правила. Накрывать кастрюлю стоит до момента закипания воды - это помогает быстрее поднять температуру, уменьшает испарение и экономит ресурсы. Однако сразу после появления первых пузырьков мощность конфорки необходимо уменьшить, а крышку - слегка сдвинуть или снять, чтобы пар мог свободно выходить.
Почему не стоит готовить картофель под плотно закрытой крышкой
Приготовление на максимальном огне под плотно закрытой крышкой приводит к бурному кипению: вода начинает выплескиваться на плиту, а сами клубни ударяются друг о друга, из-за чего трескаются и развариваются.
Кроме того, специалисты напоминают, что картофель богат калием и витамином C, часть которого теряется при длительном варке в большом количестве жидкости. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, овощи следует заливать водой так, чтобы она лишь слегка их покрывала.
Видео о том, как сварить картофель, можно посмотреть здесь:
Как правильно варить картофель: пошаговая инструкция
Подготовка. Нарежьте картофель кусочками одинакового размера для равномерного приготовления. Если готовите овощи для салата, варите их в кожуре, чтобы мякоть оставалась плотной.
Заливка водой
Выложите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она лишь покрывала клубни. Добавьте соль - около 5 г на 800 г картофеля.
Доведение до кипения
Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на средний огонь.
Варка
После закипания убавьте огонь и слегка приоткройте крышку. Варите 15–25 минут в зависимости от размера кусочков.
Как сделать картофель менее влажным
Сразу после готовности слейте воду и оставьте картофель в тёплой кастрюле без крышки на несколько минут, чтобы излишки влаги испарились.
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Об источнике: Pysznosci
Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.
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