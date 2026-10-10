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Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Марина Иваненко
10 октября 2026, 21:13
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Квашеная капуста получится хрустящей, если соблюдать правильные пропорции. Узнайте, сколько соли, моркови и сахара нужно на 1 кг овощей.
как квасить капусту
Как квасить капусту / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Сколько соли нужно на 1 кг капусты
  • Какие пропорции моркови и сахара выбрать
  • Как сохранить хрусткость квашеной капусты

Квашеная капуста может потерять хрусткость и стать слишком кислой из-за неправильных пропорций ингредиентов. Добавление соли "на глаз", избыток моркови или сахара могут повлиять на процесс брожения и качество зимней заготовки. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание "На пенсии", одна из распространенных причин неудач при квашении - несоблюдение базовых пропорций. Из-за этого капуста может стать мягкой, потерять приятный хруст или приобрести чрезмерно кислый вкус.

видео дня

Сколько соли нужно на 1 кг капусты

Чтобы капуста получилась сочной и хрустящей, важно правильно рассчитать количество ингредиентов на каждый килограмм нашинкованного овоща.

  • Соль: 20 г на 1 кг капусты. Такое количество соответствует примерно 1 столовой ложке без горки, хотя точный объем зависит от степени измельчения соли.
  • Морковь: 50–100 г на 1 кг капусты. Это примерно одна средняя морковка.
  • Сахар: 5–10 г по желанию. Его можно не добавлять, поскольку капуста содержит природные сахара, необходимые для молочнокислого брожения.

Правильное количество соли имеет особое значение. Оно влияет на выделение сока, текстуру капусты и ход ферментации. Если соли недостаточно, процесс может протекать менее предсказуемо. Чрезмерное количество, напротив, может замедлить брожение и сделать заготовку слишком соленой.

Видео с рецептом квашеной капусты можно посмотреть здесь:

Нужно ли добавлять сахар при квашении

Сахар не является обязательным ингредиентом квашеной капусты. Для естественного молочнокислого брожения обычно достаточно сахаров, которые уже содержатся в овоще.

В то же время небольшое количество сахара может изменить вкус заготовки. Если рецепт предусматривает его использование, достаточно 5–10 г на килограмм капусты. Добавлять больше только для ускорения брожения не стоит: результат зависит не только от сахара, но и от температуры, количества соли и качества сырья.

Сколько моркови добавлять, чтобы капуста оставалась хрустящей

Морковь придает квашеной капусте приятный цвет и легкую сладость. Однако её количество следует контролировать, чтобы не изменить слишком сильно вкус и текстуру заготовки.

Оптимальное соотношение - 50–100 г моркови на 1 кг капусты. Если добавить значительно больше, изменятся соотношения овощей и вкусовой баланс. В то же время мягкость капусты зависит не только от моркови, но и от сорта капусты, температуры ферментации и соблюдения технологии.

Для получения хрустящей заготовки важно также использовать свежую капусту, равномерно перемешивать её с солью и следить, чтобы во время брожения овощи оставались погружёнными в собственный сок.

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Об источнике: "На пенсии"

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