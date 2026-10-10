Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

Как правильно стирать одеяло в стиральной машине, чтобы наполнитель не сбился в комки? Узнайте, какие средства выбрать и как высушить изделие.

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Как подготовить одеяло к стирке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как правильно стирать одеяло в домашних условиях

Что поможет избежать комков в наполнителе

Как высушить одеяло и сохранить его пушистость

Большинство людей стирают постельное белье каждую неделю, однако само одеяло отправляют в стирку максимум раз в год. При этом внутри наполнителя скапливаются пыль, пот и пылевые клещи, из-за чего изделие может терять свежесть и первоначальный вид. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kertvár, большинство современных одеял можно постирать в домашних условиях без обращения в химчистку. Главное - соблюдать несколько простых правил, чтобы наполнитель не сбился в комки, а изделие осталось мягким и пушистым.

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Проверьте маркировку и объем барабана

Прежде всего ориентируйтесь на ярлык, где указаны допустимый режим стирки, температура и возможность сушки. Поскольку намокшее одеяло становится значительно тяжелее, важно убедиться, что стиральная машина подходит для такой нагрузки.

Ориентировочные рекомендации по вместимости барабана:

Односпальное одеяло: от 7 кг.

Двуспальное одеяло: от 8–9 кг.

Королевский размер (King/Queen size): от 10 кг.

Суперкоролевский размер: более 11 кг.

Если стиральная машина слишком мала или одеяло не может свободно двигаться в барабане, лучше воспользоваться услугами прачечной самообслуживания с крупногабаритным оборудованием.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Особенности наполнителя: пух или синтетика

Синтетические наполнители, как правило, проще в уходе. Если это позволяет маркировка, такие одеяла можно стирать при температуре до 60 °C. При этом важно оставить достаточно места в барабане, чтобы изделие хорошо выстиралось и прополоскалось.

Пуховые и перьевые одеяла требуют более бережного подхода. Для них следует выбирать специальное жидкое средство для пуха или деликатных изделий, а температуру устанавливать в соответствии с рекомендациями на этикетке. В зависимости от изделия она может составлять от 30 °C до 60 °C.

Как постирать одеяло, чтобы наполнитель не сбился в комки

Чтобы после стирки одеяло оставалось мягким и ровным, придерживайтесь нескольких правил.

Не используйте кондиционер

Смягчители ткани могут оставлять налет на волокнах и ухудшать свойства некоторых наполнителей. Поэтому лучше ограничиться подходящим моющим средством.

Используйте специальные шарики

Во время сушки в сушильной машине можно добавить 2–3 шарика для сушки. Они помогают распушить наполнитель и снизить риск образования комков. Теннисные мячи следует использовать только в том случае, если это разрешено производителями одеяла и сушильной машины.

Включите дополнительное полоскание

Эта функция поможет тщательнее вымыть остатки моющего средства, которые могут скапливаться внутри объемного изделия.

Выберите подходящий режим отжима

Следуйте рекомендациям производителя. Для деликатных одеял лучше использовать низкую скорость, чтобы не повредить наполнитель и швы.

Видео о том, как постирать одеяло в домашних условиях, можно посмотреть здесь:

Сушка - самый важный этап

Чтобы одеяло оставалось пушистым и не покрылось плесенью из-за остаточной влаги, его нужно полностью высушить.

В сушильной машине

Если производитель разрешает машинную сушку, выберите низкую или среднюю температуру в соответствии с маркировкой. При необходимости используйте специальные шарики для сушки. Периодически останавливайте машину, доставайте одеяло и осторожно встряхивайте его, чтобы наполнитель равномерно распределялся.

На свежем воздухе

Разложите одеяло на прочной сушилке так, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг него. Периодически переворачивайте и встряхивайте изделие. Полное высыхание может длиться от нескольких часов до суток или дольше - в зависимости от толщины одеяла, температуры и влажности воздуха.

Перед использованием убедитесь, что одеяло полностью высохло не только снаружи, но и внутри.

Советы по ежедневному уходу

Каждое утро встряхивайте одеяло после сна, чтобы поддерживать объём наполнителя и равномерно распределять его внутри изделия.

Регулярно проветривайте спальню, чтобы уменьшить избыточную влажность. Перед тем как застелить кровать, можно ненадолго откинуть одеяло, чтобы постель проветрилась.

Не используйте пылесос без необходимости, ведь сильное всасывание может повредить чехол или сместить наполнитель. Для удаления поверхностной пыли лучше следовать рекомендациям производителя.

Всегда используйте пододеяльник для защиты от пота, пыли и повседневных загрязнений. Это поможет дольше сохранять свежесть изделия и реже стирать само одеяло.

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