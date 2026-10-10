Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

Марина Иваненко
10 октября 2026, 16:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как правильно стирать одеяло в стиральной машине, чтобы наполнитель не сбился в комки? Узнайте, какие средства выбрать и как высушить изделие.
Как подготовить одеяло к стирке
Как подготовить одеяло к стирке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как правильно стирать одеяло в домашних условиях
  • Что поможет избежать комков в наполнителе
  • Как высушить одеяло и сохранить его пушистость

Большинство людей стирают постельное белье каждую неделю, однако само одеяло отправляют в стирку максимум раз в год. При этом внутри наполнителя скапливаются пыль, пот и пылевые клещи, из-за чего изделие может терять свежесть и первоначальный вид. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kertvár, большинство современных одеял можно постирать в домашних условиях без обращения в химчистку. Главное - соблюдать несколько простых правил, чтобы наполнитель не сбился в комки, а изделие осталось мягким и пушистым.

видео дня

Проверьте маркировку и объем барабана

Прежде всего ориентируйтесь на ярлык, где указаны допустимый режим стирки, температура и возможность сушки. Поскольку намокшее одеяло становится значительно тяжелее, важно убедиться, что стиральная машина подходит для такой нагрузки.

Ориентировочные рекомендации по вместимости барабана:

  • Односпальное одеяло: от 7 кг.
  • Двуспальное одеяло: от 8–9 кг.
  • Королевский размер (King/Queen size): от 10 кг.
  • Суперкоролевский размер: более 11 кг.

Если стиральная машина слишком мала или одеяло не может свободно двигаться в барабане, лучше воспользоваться услугами прачечной самообслуживания с крупногабаритным оборудованием.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Особенности наполнителя: пух или синтетика

Синтетические наполнители, как правило, проще в уходе. Если это позволяет маркировка, такие одеяла можно стирать при температуре до 60 °C. При этом важно оставить достаточно места в барабане, чтобы изделие хорошо выстиралось и прополоскалось.

Пуховые и перьевые одеяла требуют более бережного подхода. Для них следует выбирать специальное жидкое средство для пуха или деликатных изделий, а температуру устанавливать в соответствии с рекомендациями на этикетке. В зависимости от изделия она может составлять от 30 °C до 60 °C.

Как постирать одеяло, чтобы наполнитель не сбился в комки

Чтобы после стирки одеяло оставалось мягким и ровным, придерживайтесь нескольких правил.

Не используйте кондиционер

Смягчители ткани могут оставлять налет на волокнах и ухудшать свойства некоторых наполнителей. Поэтому лучше ограничиться подходящим моющим средством.

Используйте специальные шарики

Во время сушки в сушильной машине можно добавить 2–3 шарика для сушки. Они помогают распушить наполнитель и снизить риск образования комков. Теннисные мячи следует использовать только в том случае, если это разрешено производителями одеяла и сушильной машины.

Включите дополнительное полоскание

Эта функция поможет тщательнее вымыть остатки моющего средства, которые могут скапливаться внутри объемного изделия.

Выберите подходящий режим отжима

Следуйте рекомендациям производителя. Для деликатных одеял лучше использовать низкую скорость, чтобы не повредить наполнитель и швы.

Видео о том, как постирать одеяло в домашних условиях, можно посмотреть здесь:

Сушка - самый важный этап

Чтобы одеяло оставалось пушистым и не покрылось плесенью из-за остаточной влаги, его нужно полностью высушить.

В сушильной машине

Если производитель разрешает машинную сушку, выберите низкую или среднюю температуру в соответствии с маркировкой. При необходимости используйте специальные шарики для сушки. Периодически останавливайте машину, доставайте одеяло и осторожно встряхивайте его, чтобы наполнитель равномерно распределялся.

На свежем воздухе

Разложите одеяло на прочной сушилке так, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг него. Периодически переворачивайте и встряхивайте изделие. Полное высыхание может длиться от нескольких часов до суток или дольше - в зависимости от толщины одеяла, температуры и влажности воздуха.

Перед использованием убедитесь, что одеяло полностью высохло не только снаружи, но и внутри.

Советы по ежедневному уходу

Каждое утро встряхивайте одеяло после сна, чтобы поддерживать объём наполнителя и равномерно распределять его внутри изделия.

Регулярно проветривайте спальню, чтобы уменьшить избыточную влажность. Перед тем как застелить кровать, можно ненадолго откинуть одеяло, чтобы постель проветрилась.

Не используйте пылесос без необходимости, ведь сильное всасывание может повредить чехол или сместить наполнитель. Для удаления поверхностной пыли лучше следовать рекомендациям производителя.

Всегда используйте пододеяльник для защиты от пота, пыли и повседневных загрязнений. Это поможет дольше сохранять свежесть изделия и реже стирать само одеяло.

Читайте также:

Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
одеяло лайфхак интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:27Украина
Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:23Украина
Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:57Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Последние новости

16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

Реклама
15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

14:03

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на ОболониФото

13:30

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делаютВидео

Реклама
13:11

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:10

"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

13:04

Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

12:59

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания

12:49

РФ атаковала 13 регионов Украины: Зеленский раскрыл, что должно остановить Кремль

12:35

Нулевая фаза нового конфликта: что стоит за новой волной российских угроз

12:17

В Москве жалуются на одну из крупнейших атак дронов: в аэропортах коллапс

12:16

Сделка Трампа с Путиным за спиной Украины: какие уступки получила Москва и почему

12:13

Китайский гороскоп на завтра, 11 октября: Лошадям - встречи, Собакам - лидерство

11:20

Как правильно стирать постельное белье осенью и зимой: основные правила

11:05

"Мы сожжем их НПЗ": в Киеве возмущены сделкой Трампа с Путиным - Financial Times

10:54

Алексей Суханов заговорил о пополнении в семье: "Не теряю надежды"

10:45

Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского

10:34

Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

09:55

"Плакала по ночам": Наталку Денисенко предали близкие люди

09:50

Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно: каким будет следующий шаг

09:49

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: возник пожар, есть серьезные поражения

09:13

Сотрудничество и обвинение Украины: в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа

08:45

Новый скандал между Вашингтоном и Киевом: почему Трамп пошел на сделку с Путиным

08:33

Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм

Реклама
07:46

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: часть подъезда обрушилась, есть жертвыФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

05:31

Яркие цветы к Рождеству: когда сажать амариллис, чтобы он зацвел как раз вовремя

05:05

"Дважды отправлялся на войну": принц Гарри сделал личное признание

04:12

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

03:30

Как сохранить розмарин зимой в квартире: уход, полив и защита от паутинного клещаВидео

03:03

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

02:16

Мох больше не будет портить вид брусчатки: поможет обычное средство из ванной

01:55

Когда завершится война в Украине: появился неожиданный прогноз

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять