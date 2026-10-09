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Как высушить мокрые кроссовки за ночь: доступные подручные средства

Марина Иваненко
9 октября 2026, 19:29
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Как быстро высушить кроссовки после дождя или стирки? Почему нельзя ставить обувь на батарею и как сохранить её форму.
Мокрая обувь: как быстро удалить влагу
Мокрая обувь: как быстро удалить влагу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как быстро высушить мокрую обувь
  • Почему нельзя ставить ботинки на батарею
  • Какие подручные средства впитывают влагу

Мокрая после дождя или стирки обувь требует правильной сушки сразу после возвращения домой. Если оставить его влажным надолго, внутри может появиться неприятный запах, а в условиях повышенной влажности - создатьсь благоприятная среда для развития плесени. Кроме того, неправильная сушка может привести к деформации обуви, повреждению материала и потере цвета. Главред расскажет подробнее.

Издание ZAXID.NET сообщает, что не стоит ставить мокрую обувь на батарею отопления или оставлять под прямыми солнечными лучами. Чрезмерное тепло может повредить клеевые соединения, деформировать материал и негативно повлиять на внешний вид изделия.

видео дня

Перед сушкой необходимо очистить обувь от грязи, вытащить шнурки и вынуть стельки. Это поможет обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и ускорить удаление влаги.

Как быстро высушить обувь в домашних условиях

Чтобы мокрые ботинки или кроссовки высохли быстрее, не обязательно использовать специальное оборудование. Есть несколько простых способов, которые помогут удалить лишнюю влагу без чрезмерного нагрева.

1. Используйте бумагу для впитывания влаги

Обычные бумажные салфетки, бумажные полотенца или белая бумага помогут впитать часть влаги изнутри обуви. Для этого нужно заполнить ими внутреннее пространство, не утрамбовывая бумагу слишком плотно, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Когда бумага станет влажной, её следует заменить на сухую. Делать это можно каждые несколько часов в зависимости от того, насколько сильно промокла обувь. Газеты также способны впитывать влагу, однако типографская краска может оставить следы на светлой подкладке, поэтому для этого способа лучше выбирать чистую бумагу.

Видео о том, как быстро высушить обувь, можно посмотреть здесь:

2. Воспользуйтесь сухим полотенцем

Еще один способ - использовать обычное сухое полотенце. Его край можно осторожно поместить внутрь ботинка, чтобы ткань впитывала влагу из подкладки. Внешнюю поверхность обуви также можно промокнуть полотенцем, не растирая грязь и не повреждая материал.

Для лучшего результата стоит использовать сухую ткань и при необходимости менять её на другую. После этого обувь нужно оставить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Такой метод подходит для многих видов обуви, но для деликатных материалов необходимо учитывать рекомендации производителя.

3. Используйте силикагель для поглощения влаги

Силикагель, который часто находится в небольших пакетиках внутри коробок с обувью, помогает впитывать влагу. Его можно использовать повторно, если пакетики остались целыми и предназначены для такого применения.

Для сушки обуви пакетики помещают внутрь, не заталкивая их слишком глубоко. Важно не допускать контакта их содержимого с кожей и держать средство в недоступном для детей и домашних животных месте.

Рис и кошачий наполнитель иногда также используют для поглощения влаги, однако они не являются самым удобным решением. Мелкие частицы могут попадать внутрь обуви, а хранение мокрых ботинок в герметичной емкости может задерживать влагу. Поэтому лучше выбирать сухое проветриваемое место и материалы, которые легко убрать после использования.

Можно ли сушить обувь электрической сушилкой

Для регулярной сушки можно приобрести специальную электрическую сушилку для обуви. Стоит выбирать устройства с регулируемым нагревом и следовать инструкции производителя. Даже специальное оборудование не следует оставлять без присмотра, если это не предусмотрено инструкцией.

Во время сушки важно учитывать материал обуви. Натуральная кожа требует особо бережного ухода, поскольку чрезмерный нагрев может привести к её пересыханию и появлению трещин. Замшевые изделия также не следует сушить рядом с источниками сильного тепла.

Чтобы обувь не потеряла форму, её нужно сушить постепенно, обеспечивая доступ воздуха. Не стоит надевать её, пока внутренняя подкладка и стельки остаются влажными.

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Об источнике: Zaxid.net

Zaxid.net - это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.

Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

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