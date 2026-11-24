Алексей Ферапонтов участвовал в попытках узаконить захват Запорожской АЭС, а теперь может курировать ядерную энергетику агентства.

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Сибига резко отреагировал на назначение россиянина на должность в МАГАТЭ / коллаж: Главред, фото: Википедия

Что заявил Сибига:

Назначение Ферапонтова в МАГАТЭ он назвал абсурдным

Россиянин причастен к попыткам легализовать захват ЗАЭС

Украина направит демарш и ноту протеста

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдным назначение подсанкционного российского чиновника Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам дипломата, представитель страны-агрессора причастен к попыткам легализовать оккупацию Запорожской АЭС, поэтому Киев ответит демаршем и нотой протеста.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X. Глава МИД напомнил о роли чиновника в событиях вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

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"Этот человек непосредственно участвовал в попытках легализовать первую в истории военную оккупацию крупнейшей атомной электростанции Европы - Запорожской АЭС. Соучастник одного из крупнейших актов хищения и тяжчайших преступлений против ядерной безопасности теперь станет частью руководства МАГАТЭ", - подчеркнул Сибига.

По мнению министра, слабость и беспринципность не отвечают потребностям мира в условиях кризиса, когда особенно важно придерживаться целей и принципов Устава ООН. Украина уже отреагировала по дипломатическим каналам.

"Я поручил нашим дипломатам официально донести нашу позицию посредством демарша и направления ноты протеста", - добавил глава МИД.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Кто такой Алексей Ферапонтов

Алексей Ферапонтов - заместитель руководителя Ростехнадзора, российского ведомства, которое отвечает за надзор в сфере ядерной безопасности. Как пишет Kyiv Independent, в письме членам Совета управляющих МАГАТЭ его предлагают назначить заместителем гендиректора и главой департамента ядерной энергетики.

В феврале 2023 года Украина ввела против Ферапонтова санкции за содействие полномасштабному вторжению России, в частности за участие в "легитимизации" захвата Запорожской АЭС. В апреле 2024 года чиновник посещал оккупированную станцию.

Министерство энергетики Украины призвало генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси отказаться от такого назначения. Об этом сообщило Интерфакс-Украина.

"Минэнерго Украины решительно осуждает и выступает против возможного назначения подсанкционного россиянина заместителем гендиректора МАГАТЭ", - говорится в заявлении ведомства.

Еще 17 ноября МИД Украины расценил намерение Гросси как попустительство политике России по незаконному захвату украинских ядерных объектов. В ведомстве подчеркнули, что авторитет, независимость и беспристрастность МАГАТЭ должны подтверждаться конкретными решениями.

Претензии Greenpeace к руководству МАГАТЭ

Ранее эксперт по радиационной безопасности и ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте заявил, что МАГАТЭ фактически поддерживает российскую дезинформацию и агрессора, ставя под угрозу ситуацию на оккупированной ЗАЭС. По его словам, о предвзятости агентства говорит и то, что заместителем Гросси уже был бывший сотрудник Росатома Михаил Чудаков.

Кроме того, Greenpeace International направила письма Гросси и правительствам 35 государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ. В организации также указывают на возможный конфликт интересов, поскольку Гросси претендует на пост генерального секретаря ООН.

Насколько опасна ситуация на оккупированной Запорожской АЭС?

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная в интервью Главреду отметила, что реакторы ЗАЭС давно находятся в состоянии холодной остановки, а станция неоднократно работала на резервных дизель-генераторах без последствий.

"Тогда ничего не произошло, потому что система охлаждения работала - вода прокачивалась, и ее нужно было значительно меньше, чем во время работы реактора на мощности или при аварийной остановке", - пояснила эксперт.

Главную угрозу Кошарная видит не в технике, а в действиях оккупантов, которые контролируют станцию.

"Поэтому сейчас, если и ждать опасности, то не с технической стороны, а скорее со стороны каких-то российских провокаций - условно говоря, „подлянки", как это у них часто бывает", - подытожила эксперт.

МАГАТЭ и ЗАЭС - новости

Как сообщал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Россия отслеживает состояние украинской энергосистемы в том числе через агентуру в МАГАТЭ. По его словам, после начала инспекций агентства удары по атомным станциям и подстанциям стали более точными. Эксперт предположил, что собранные инспекторами данные могли передаваться российским спецслужбам.

В июле 2026 года в ГУР сообщили, что оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу. Разведка заявила, что в машинных залах энергоблоков стоит техника, а на станции разворачивают пункты управления дронами. По данным ГУР, эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и техническим помещениям станции.

В апреле вблизи Запорожской АЭС в результате удара беспилотника погиб сотрудник станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда заявил, что удары по АЭС или вблизи них угрожают ядерной безопасности. Команда агентства пообещала расследовать инцидент.

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