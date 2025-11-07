Укр
В РФ заявили о подготовке диверсии на ЗАЭС: эксперт оценила риск аварии

Анна Косик
7 ноября 2025, 10:40
Кошарная объяснила, существует ли риск скорой аварии на ЗАЭС из-за технического фактора.
ЗАЭС
Насколько опасно для ЗАЭС расплавление активной зоны реакторов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что рассказала эксперт:

  • Расплавление активной зоны реакторов мир уже пережил на "Фукусиме"
  • На ЗАЭС тяжелая авария по техническим причинам не может наступить за несколько дней
  • Опасность на станции может повыситься из-за действий россиян

Разведка страны-агрессора России обнародовала информацию, якобы Запад рассматривает вариант диверсии на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ядерных реакторов.

Однако это не более чем очередная ложь, которая сейчас укладывается в парадигму так называемого ядерного вопроса. Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.

Когда мир сталкивался с катастрофой из-за расплавления активной зоны реакторов

Эксперт отметила, что тяжелая авария с расплавлением активной зоны в свое время произошла на "Фукусиме". Тогда в результате землетрясения и цунами резервные дизель-генераторы, которые располагались на побережье, были затоплены.

"Из-за этого не удалось восстановить резервное электроснабжение для систем безопасности, которые обеспечивают прокачку воды в реакторах. На момент аварии реакторы уже были остановлены аварийной защитой из-за землетрясения, но в каждом их них были бассейны выдержки отработанного ядерного топлива", - рассказала она.

После того, как реакторы были без охлаждения 72 часа, начался процесс испарения воды из этих бассейнов. Расплавление активной зоны стало результатом этого и из-за высоких температур циркониевый сплав, из которого сделаны оболочки тепловыделяющих элементов, вступил в химическую реакцию с водой - выделялся водород.

"Именно из-за накопления водорода под крышей произошел взрыв, ведь уже 4% водорода объемом воздуха создают взрывную смесь. Поэтому взрыв был не ядерным, не атомным, а именно водородным, и уже после взрыва произошел выход радиоактивных веществ", - добавила Кошарная.

Какой негативный сценарий может ждать Запорожскую АЭС

Эксперт отметила, что на Запорожской АЭС уже более двух лет все реакторы находятся в состоянии холодной остановки, температура и давление в них снижены. Станция неоднократно работала на резервных дизель-генераторах и в результате ничего не произошло.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

В целом, на Запорожской АЭС есть 20 дизель-генераторов и еще 18-20 мобильных дизель-генераторов. Их станция закупила после аварии на "Фукусиме".

"Тогда (во время работы ЗАЭС на резервных генераторах - Главред) ничего не произошло, потому что система охлаждения работала - вода прокачивалась, и ее нужно было значительно меньше, чем во время работы реактора на мощности или при аварийной остановке. В таких случаях, когда реактор только останавливается, а его температура еще высокая, нужно много времени, чтобы она снизилась", - пояснила Кошарная.

Поэтому, если представить гипотетическую ситуацию, когда откажут все генераторы, даже в таком случае до наступления тяжелой аварии пройдет не 72 часа, а ориентировочно до 100 дней, по оценкам специалистов-атомщиков.

"Поэтому сейчас, если и ждать опасности, то не с технической стороны, а скорее со стороны каких-то российских провокаций - условно говоря, "подлянки", как это у них часто бывает", - подытожила эксперт.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская пропаганда запустила очередную выдумку о якобы готовящейся Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ.

Накануне стало известно, что Запорожская атомная электростанция находится в критически опасном режиме, ведь не может долго функционировать только на генераторах

Ранее российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пригрозил ударами по украинским атомным электростанция в ответ на якобы удары ВСУ по Запорожской АЭС.

Читайте также:

О персоне: Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины,

директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук.

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская АЭС новости Украины Ольга Кошарная
