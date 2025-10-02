'Что нам мешает': Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

Российский диктатор Владимир Путин выдал новые ядерные угрозы Украине.

Путин пригрозил ударами по украинским АЭС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Путин обвинил Украину в ухудшении ситуации на ЗАЭС

Глава Кремля заявил о возможности "зеркального ответа"

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пригрозил ударами по украинским атомным электростанция в ответ на якобы удары ВСУ по Запорожской АЭС. Соответствующее заявление он сделал выступая на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которую транслировал Sky News.

Отвечая на вопрос относительно ситуации на ЗАЭС Путин обвинил Украину в том, что она якобы мешает стабилизировать ситуацию на станции.

"А сложность в том, что это, как вы поняли, находится в зоне досягаемости артиллерии украинской. И они бьют по этим местам и практически не дают подойти туда нашим ремонтным бригадам. При этом все то же самое рассказывают, что мы это делаем", - сказал российски диктатор.

Он также попытался "отбелить" себя на заявил, что сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС знают о сложившейся ситуации и "все видят"

"Что же мы сами по себе наносим удары, что ли? Это же понятно, что это чушь. Это опасная игра. И на той стороне люди тоже должны понимать. Если они будут с этим играть, вот так опасно. У них есть еще работающие электростанции, атомные электростанции на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - угрожает военный преступник Путин.

Путин заявил, что на Запорожской АЭС работают около 4000 человек, которые якобы добровольно остались и получили российское гражданство, тогда как из России приехало лишь около 250 работников.

Он заверил, что ситуация находится под контролем, при этом неожиданно обвинил украинских диверсантов в якобы повреждении энергоснабжения Курской и Смоленской АЭС в предыдущие месяцы.

По его словам, события на Запорожской станции ничем не отличаются от этого, и обо всем якобы проинформирован гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Россия председательствует в Совбезе ООН

Стоит отметить, что угрозы ударов по украинским АЭС совпали с началом российского председательства в Совбезе ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя временно будет выполнять функции председателя Совбеза и определять повестку дня во время своего председательства. Обычно Совет безопасности ООН проводит около 20 заседаний, тематику которых выбирает именно председатель.

На этот раз Россия сменила на этой позиции Южную Корею, а уже в ноябре председательство перейдет к Сьерра-Леоне. Последний раз РФ возглавляла Совбез в июле 2024 года.

Какие возможные последствия ударов РФ по украинским АЭС для энергосистемы - мнение эксперта

Как писал Главред, обстрел Россией хотя бы одной атомной электростанции и ее остановка могут привести к национальной каскадной аварии, фактически - масштабному блэкауту, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко."Если нам выбьют любую атомную электростанцию с работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут), после которой минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине", - высказался Харченко.

Он пояснил, что в таком случае страна может остаться без света до четырех суток подряд. По его словам, в первый день электроэнергия будет подаваться только на 1-2 часа, а через 4-5 дней возможно будет возобновить поставки уже на 4-6 часов в сутки.

Удары по АЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 октября в результате обстрела российскими войсками энергетических объектов в Славутиче Киевской области произошла чрезвычайная ситуация на территории ГСП "Чернобыльская АЭС". Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. Как заявил президент Владимир Зеленский, конструкция получила серьезные повреждения и вспыхнул пожар, который впоследствии удалось ликвидировать.

17 февраля на территории станции обнаружили три очага тления, которые стали следствием удара беспилотника. Для их тушения были привлечены специализированные подразделения, сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Об источнике: Sky News Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

