Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

В Словакии не верят в то, что Украина может стать членом НАТО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, facebook.com/rkalinak

Что сказал Калиняк:

"Коалиция решительных" не должна вмешиваться в вопросы обороны НАТО

Украина не вступит в НАТО

На пути в Евросоюз у Украины будут возникать проблемы

Европейский Союз не должен вмешиваться в общую оборону в виде "коалиции решительных". Этим должен заниматься Североатлантический альянс, как главный и единственный командующий.

Об этом, как пишет Teraz, в интервью TASR заявил Министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По его словам, создание общей европейской армии является важным элементом федерализации.

"Или мы в НАТО и тогда она нам не нужна, или мы в Европе", - подчеркнул он.

У Украины могут быть проблемы на пути в НАТО и ЕС

Словацкий министр не прошел мимо темы Украины и дерзко заявил, что страна, по его мнению, никогда не будет в НАТО, а со вступлением в Европейский Союз "будет иметь проблемы".

Кроме этого Калиняк раскритиковал европейских партнеров Украины за то, что они якобы "ничего не сделали".

"Она ("коалиция решительных" - Главред) прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, что нет", - заявил министр.

Украина, вероятно, может изменить позицию по вступлению в НАТО

Главред писал, что по данным Reuters, в ходе пятичасовых переговоров с представителями США в Берлине 14-15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение отказаться от стремления Киева присоединиться к НАТО в обмен на западные гарантии безопасности на случай повторного нападения России.

Отказ от курса на вступление в НАТО означает существенное изменение в позиции Киева. Ранее Украина настаивала на членстве в Альянсе как на основной гарантии безопасности от новых нападений России и закрепила эту цель в своей Конституции.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украину в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.

Накануне СМИ также предупреждали, что Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и страны-агрессора России.

В то же время западные союзники считают маловероятным вступление Украины в НАТО, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла эффективнее отвечать на агрессию со стороны России.

О персоне: Роберт Калиняк Роберт Калиняк - словацкий юрист и политик, заместитель премьер-министра Роберта Фицо и министр внутренних дел с 2006 по 2010 годы и с 2012 года.В октябре 2023 года Роберт Калиняк стал министром обороны в четвертом правительстве Роберта Фицо, пишет Википедия.

