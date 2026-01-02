Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

Что сказал Калиняк:
- "Коалиция решительных" не должна вмешиваться в вопросы обороны НАТО
- Украина не вступит в НАТО
- На пути в Евросоюз у Украины будут возникать проблемы
Европейский Союз не должен вмешиваться в общую оборону в виде "коалиции решительных". Этим должен заниматься Североатлантический альянс, как главный и единственный командующий.
Об этом, как пишет Teraz, в интервью TASR заявил Министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По его словам, создание общей европейской армии является важным элементом федерализации.
"Или мы в НАТО и тогда она нам не нужна, или мы в Европе", - подчеркнул он.
У Украины могут быть проблемы на пути в НАТО и ЕС
Словацкий министр не прошел мимо темы Украины и дерзко заявил, что страна, по его мнению, никогда не будет в НАТО, а со вступлением в Европейский Союз "будет иметь проблемы".
Кроме этого Калиняк раскритиковал европейских партнеров Украины за то, что они якобы "ничего не сделали".
"Она ("коалиция решительных" - Главред) прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, что нет", - заявил министр.
Украина, вероятно, может изменить позицию по вступлению в НАТО
Главред писал, что по данным Reuters, в ходе пятичасовых переговоров с представителями США в Берлине 14-15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение отказаться от стремления Киева присоединиться к НАТО в обмен на западные гарантии безопасности на случай повторного нападения России.
Отказ от курса на вступление в НАТО означает существенное изменение в позиции Киева. Ранее Украина настаивала на членстве в Альянсе как на основной гарантии безопасности от новых нападений России и закрепила эту цель в своей Конституции.
Вступление Украины в НАТО - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украину в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.
Накануне СМИ также предупреждали, что Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и страны-агрессора России.
В то же время западные союзники считают маловероятным вступление Украины в НАТО, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла эффективнее отвечать на агрессию со стороны России.
Другие новости:
- Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали
- Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известно
- План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны
О персоне: Роберт Калиняк
Роберт Калиняк - словацкий юрист и политик, заместитель премьер-министра Роберта Фицо и министр внутренних дел с 2006 по 2010 годы и с 2012 года.В октябре 2023 года Роберт Калиняк стал министром обороны в четвертом правительстве Роберта Фицо, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред