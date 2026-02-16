В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

В Тернопольской области ожидаются опасные метеорологические явления.

Погода в Тернополе 17 февраля / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Тернопольской области во вторник, 17 февраля, будет облачной, но с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, завтра ветер будет северо-восточного направления, 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью в области составит -8...-13 градусов, а днем поднимется до -2...-7 градусов.

В то же время, температура по городу ночью будет в пределах -9...-11 градусов, днем ожидается -3...-5 градусов.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, в области и городе 17 и 18 февраля на дорогах будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в Украине в ближайшие дни будет преобладать неустойчивая и влажная погода с ощутимыми колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается развитие циклонической деятельности и устойчивые воздушные потоки юго-западного направления.

"В связи с этим, в нашей стране установится относительно теплая и в то же время нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и дождя, атмосферное давление и температурный фон будут проявлять ощутимые колебания", - отметил он.

Как сообщал Главред, на этой неделе Житомирская область снова окажется во власти зимних температур и периодических снегопадов. С 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что во вторник, 17 февраля, большинство областей Украины останутся в зоне сухой погоды без существенных осадков. Только на юге страны из-за влияния атмосферных фронтов ожидаются дождь, мокрый снег и порывистый ветер.

В то же время на побережье Одесской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют осадки, порывистый ветер и волнение моря.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

