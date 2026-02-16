Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

Мария Николишин
16 февраля 2026, 19:52
38
В Тернопольской области ожидаются опасные метеорологические явления.
В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов
Погода в Тернополе 17 февраля / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе во вторник
  • Стоит ли ожидать осадков

Погода в Тернопольской области во вторник, 17 февраля, будет облачной, но с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, завтра ветер будет северо-восточного направления, 2-7 м/с.

видео дня

Температура воздуха ночью в области составит -8...-13 градусов, а днем поднимется до -2...-7 градусов.

В то же время, температура по городу ночью будет в пределах -9...-11 градусов, днем ожидается -3...-5 градусов.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, в области и городе 17 и 18 февраля на дорогах будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов
Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в Украине в ближайшие дни будет преобладать неустойчивая и влажная погода с ощутимыми колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается развитие циклонической деятельности и устойчивые воздушные потоки юго-западного направления.

"В связи с этим, в нашей стране установится относительно теплая и в то же время нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и дождя, атмосферное давление и температурный фон будут проявлять ощутимые колебания", - отметил он.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, на этой неделе Житомирская область снова окажется во власти зимних температур и периодических снегопадов. С 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что во вторник, 17 февраля, большинство областей Украины останутся в зоне сухой погоды без существенных осадков. Только на юге страны из-за влияния атмосферных фронтов ожидаются дождь, мокрый снег и порывистый ветер.

В то же время на побережье Одесской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют осадки, порывистый ветер и волнение моря.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тернополь погода прогноз погоды Тернопольская область новости Тернополя погода Тернополь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:48Война
Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

19:44Энергетика
ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

19:12Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Последние новости

20:57

Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

20:48

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:34

Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

20:14

Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

20:00

Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачейВидео

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
19:53

Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники историиВидео

19:52

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

19:44

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

19:25

Старше "Титаника": во время ремонта дома женщина сделала неожиданное открытиеВидео

Реклама
19:14

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: три секрета от стилиста

19:12

ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

19:10

РФ выбрала новую тактику террора украинцевмнение

18:43

Забарный стал главным кандидатом на уход из ПСЖ: что стало причиной

18:27

"Достоинства в мире стало меньше": в Украине скончался выдающийся диссидент Глузман

18:14

Почему меняется климат в Украине: экологи предупредили о неизбежном

18:12

Украинцы могут получить больше денег в марте: известны новые условия "Нацкешбека"

17:55

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы эксклюзив

17:54

"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

17:40

ГУР поразило боевое судно России в Крыму и не только: детали операцииВидео

17:31

Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

Реклама
17:29

Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

17:20

Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

17:09

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

16:56

Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

16:43

"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

16:41

Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

16:39

В Житомирскую область возвращаются сильные морозы: когда ударит до -18°C

16:13

Россияне пытаются взять в "клещи" сразу два города: известные маршруты штурмов

16:01

Будут ли США давить на Украину для завершения войны - Рубио ответил

15:51

Новая роскошь: топ-5 мастхэв аксессуаров на весну/лето-2026

15:33

Почему 17 февраля нужно избегать темной одежды: какой церковный праздник

15:32

Полтавщину накрыла непогода: синоптики предупредили об атаке низких температур

15:19

Квартиры, в которых годами никто не живет, передадут ВПЛ - Минразвития

14:53

Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

14:47

Какие три знака зодиака сорвут большой куш во время солнечного затмения: кому повезет

14:37

Слова "любвіабільний" в украинском языке не существует: как сказать правильно

14:17

"Ускорять партнеров по ПВО": Зеленский подтвердил подготовку РФ к обстрелу Украины

14:12

Ленивые вареники — лайфхаки от Клопотенко для пышного теста

14:03

Женщина услышала странный звук с дивана: то, что оставил продавец внутри, удивило

14:00

Муж Наташи Королевой выдвинул ей ошеломляющее требование: "Будет наказана"

Реклама
13:56

Одежда, которая добавляет килограммы: 10 вещей, которые "играют" против вас

13:33

Зима продолжается: синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18

13:28

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

13:21

Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять