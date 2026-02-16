Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: три секрета от стилиста

Вы узнаете:
- Что визуально "вытягивает" силуэт
- Как правильно расставить акценты в образе
Многие женщины хотят выглядеть стройнее. И для этого не обязательно бежать на занятия спортом, ведь можно легко "вытянуть" силуэт, зная три простых правила.
Главред узнал, что о них в Instagram рассказала профессиональный персональный стилист и шопер Юлико. Она объяснила, как правильно носить одежду, чтобы выглядеть стройнее.
Первое правило — открытые ключицы
Юлико заметила, что ключицы являются одной из самых стройных зон тела почти у всех. Поэтому их стоит показывать. Это можно сделать, если приспустить свитер, расстегнуть рубашку на 1–2 пуговицы или же выбрать V-образный или лодочный вырез.
Второе правило — открытые запястья
Поскольку запястье является самой тонкой частью руки, его стоит показывать. Для этого нужно подкатать рукава или выбирать длину 3/4. Также важно избегать "глухих" длинных манжет.
Третье правило - работа с лодыжками
Стилист объяснила, что работать с лодыжками можно двумя способами. Первый - открыть косточки, чтобы придать силуэту воздушность. Второй - сделать прием "карандаш в стакане", то есть поместить стройную ногу в широкую халяву обуви. На контрасте нога будет выглядеть еще тоньше.
Смотрите видео стилиста:
О персоне: Юлико
Юлико — звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондоне, Милане и Париже. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и других. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.
