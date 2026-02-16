Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: три секрета от стилиста

Чтобы визуально стать стройнее, не обязательно "жить" в спортзале.

https://glavred.info/fashion/kak-odevatsya-chtoby-vyglyadet-stroynee-tri-sekreta-ot-stilista-10741307.html Ссылка скопирована

Три действия, которые сделают женщину стройнее / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что визуально "вытягивает" силуэт

Как правильно расставить акценты в образе

Многие женщины хотят выглядеть стройнее. И для этого не обязательно бежать на занятия спортом, ведь можно легко "вытянуть" силуэт, зная три простых правила.

Главред узнал, что о них в Instagram рассказала профессиональный персональный стилист и шопер Юлико. Она объяснила, как правильно носить одежду, чтобы выглядеть стройнее.

видео дня

Первое правило — открытые ключицы

Юлико заметила, что ключицы являются одной из самых стройных зон тела почти у всех. Поэтому их стоит показывать. Это можно сделать, если приспустить свитер, расстегнуть рубашку на 1–2 пуговицы или же выбрать V-образный или лодочный вырез.

Второе правило — открытые запястья

Поскольку запястье является самой тонкой частью руки, его стоит показывать. Для этого нужно подкатать рукава или выбирать длину 3/4. Также важно избегать "глухих" длинных манжет.

Третье правило - работа с лодыжками

Стилист объяснила, что работать с лодыжками можно двумя способами. Первый - открыть косточки, чтобы придать силуэту воздушность. Второй - сделать прием "карандаш в стакане", то есть поместить стройную ногу в широкую халяву обуви. На контрасте нога будет выглядеть еще тоньше.

Смотрите видео стилиста:

Другие новости:

О персоне: Юлико Юлико — звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондоне, Милане и Париже. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и других. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред