Новая роскошь: топ-5 мастхэв аксессуаров на весну/лето-2026

Аксессуары для женщин - что будет в моде весной и летом-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kllmuse, instagram.com/louangyfirenze

Какие украшения будут в моде весной/летом-2026

Как носить и с чем сочетать аксессуары в этом сезоне

Многие недооценивают силу украшений делая ставку на тщательно выверенные образы. Однако Недели моды на сезон весна/лето-2026 решили кардинально изменить правила игры: теперь "командуют парадом" аксессуары, а одежда играет роль фона.

"Да, есть что сказать о вечной классике — вы знаете, о чем я: о тех украшениях, которые можно сочетать со всем, что есть в вашем гардеробе. Но если судить по показам весна/лето 2026, то именно более крупные и смелые украшения сделают ваши наряды не просто хорошими, а безусловно крутыми", - говорит Дейл Чонг, фэшн-редактор издания Elle. Главред собрал по ее рекомендации лучшие ювелирные тренды грядущего сезона.

Выразительное серебро

Массивные скульптурные украшения возвращаются с триумфом - дизайнеры превращают драгоценный метал в произведение искусства. На подиумах Balenciaga и Ralph Lauren произошла настоящая революция - тяжелые крупные звенья, серебристые чокеры-воротники и браслеты такой формы, будто их только-только отлили из расплавленного метала. Массивные украшения носят соло, как уверенное заявление о себе одной единственной вещью.

Аксессуары для женщин - что будет в моде весной и летом-2026 / фото: instagram.com/idyll333

Эпические серьги

Крупные серьги становятся обязательным элементом гардероба - геометрические формы, объемные кольца, драматичные длинные модели, маленькие скульптуры у вас ушах, нарядные "люстры", асимметрия и другие полеты фантазии дизайнеров. Они дополнят даже самый минималистичный образ вроде гладкого пучка, белой футболки и светлых джинсов.

Аксессуары для женщин - что будет в моде весной и летом-2026 / фото: instagram.com/juliavaughn

Ожерелья с крупными бусинами

Многослойные ожерелья доминируют в коллекциях весна/лето-2026. Не тонкие изящные "ниточки", а бусины-гиганты, настоящие ювелирные доспехи. Носит их стоит на контрасте с остальным луком - верх с открытыми плечами, глубоким декольте или минималистичным топом. Можно носить одно эффектное ожерелье, или создавать многослойность несколькими украшениями разных оттенков, размеров бусин, материалов и текстур.

Аксессуары для женщин - что будет в моде весной и летом-2026 / фото: instagram.com/lelaleagems

Ожерелье-кошелек

Практичность тоже получает свое стильное воплощение благодаря ожерельям кошелькам и украшениям с потайными отделениями. Это превосходное произведение для тех, кто устал везде таскать за собой сумочку: изящные ремешок или цепочка, на которой висит симпатичный кармашек для карты и помады. И красиво, и стильно, и создает эффект небрежной роскоши.

Аксессуары для женщин - что будет в моде весной и летом-2026 / фото: wolfandbadger.com

Морская тематика

Морские мотивы становятся круглогодичным трендом в украшениях. Рыбки, кораллы, жемчуг, ракушки и прочие пляжные сувениры получают полное переосмысление - актуальными будут естественные формы и натуральные цвета в сочетании с благородным покрытием без лишнего китча.

Аксессуары для женщин - что будет в моде весной и летом-2026 / фото: instagram.com/ekersatolye

