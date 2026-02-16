Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

Кратко:
- В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий
- Возможен подъем уровня моря вдоль побережья
- Объявлен первый уровень опасности
В понедельник, 16 февраля, на побережье Одесской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют осадки, порывистый ветер и волнение моря.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, утром ожидаются умеренные, местами значительные осадки. Видимость в осадках составит 500–1000 метров. Днем существенных осадков не прогнозируется.
Ветер северо-западный: ночью 15–20 м/с, днем ослабнет до 12–14 м/с. Ночью на море ожидается значительное волнение, днем — умеренное.
В первой половине ночи вдоль побережья и в районе Днестровский лиман, а также ночью и утром в Днепро-Бугский лиман возможен подъем уровня моря. В лиманах сохраняется лед.
Температура воздуха ночью составит 0–5° мороза, днем — от 2° мороза до 3° тепла. Температура морской воды — 1–2°.
Объявлен повышенный уровень опасности.
Погода в Одессе и области 16 января
Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, только утром местами по области прогнозируются небольшие осадки, налипание мокрого снега. Местами гололедица.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, по области местами порывы 15-17 м/с. Температура от 2° мороза до 3° тепла; по Одессе 1-3° тепла.
На автодорогах местами гололедица.
Погода в Одессе по состоянию на 07:00:
- температура воздуха 0°;
- атмосферное давление 747 мм рт;
- относительная влажность 83%;
- температура морской воды 1°;
- первый уровень опасности.
Какой будет погода в Одессе в феврале
Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.
Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.
Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.
Погода в Украине - прогнозы по регионам
Как писал Главред, 16 февраля погода в Украине будет морозной. Синоптики Укригидрометцентра объявили штормовое предупреждение в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Там ожидается значительный мокрый снег и дождь. Также в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром будут метели.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.
16 февраля ночью в западных областях будет холоднее всего - 7-13 градусов мороза. Теплее всего будет на юге и востоке - 1-4 градуса тепла.
В Днепре неделя начнется с дождливой и ветреной погоды. Ночью и утром ожидается сильный ливень с вероятностью осадков до 83%, температура воздуха составит +6...+8°C.
Днем облачность уменьшится, однако вместе с прояснением придет похолодание: столбики термометров покажут 0…+2°C, а вечером опустятся до -4°C. Из-за северо-западного ветра до 7,8 м/с ощутимая температура опустится до -7°C.
В Житомире и по всей области в понедельник, 16 февраля, установится по-настоящему зимняя картина: небо затянет плотной облачностью, а ночь принесет умеренный снег, местами - даже значительные осадки. Днем снег стихнет, но мороз не отступит.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
