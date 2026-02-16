Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

Двоюродный брат Оксаны Лады защищал Украину.

https://glavred.info/starnews/zvezda-klana-soprano-poteryala-na-voyne-v-ukraine-blizkogo-cheloveka-detali-10741136.html Ссылка скопирована

Оксана Лада о потере брата на войне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Лада, imdb.com

Вы узнаете:

Оксана Лада рассказала о потере двоюродного брата

Как он попал в ВСУ

Украинская актриса Оксана Лада, которая строит карьеру в Голливуде, рассказала о личной трагедии. Как поделилась звезда сериала "Клан Сопрано" в интервью OBOZ.UA, она потеряла на войне родного человека.

По словам Оксаны Лады, ее двоюродный брат решил защищать Украину еще до полномасштабного вторжения. Он ушел на войну добровольцем в 2014 году, получил военное образование и стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение, кузен актрисы снова проявил мужество и вновь призвался.

видео дня

Оксана Лада и Питер Ригерт - Клан Сопрано / скрин из видео

"Мой двоюродный брат еще в 2014 году ушел добровольцем. Вернулся, поступил в военный институт, стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение — снова призвался", — рассказала актриса.

Трагедия произошла в 2023 году — в то время двоюродный брат Лады выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. К сожалению, жизнь защитника Украины оборвали российские оккупанты.

"В 2023 году погиб на Запорожском направлении", — поделилась Оксана.

Актриса также рассказала, что кузен — не единственный мужчина в ее семье, который защищал Украину. Муж ее двоюродной сестры получил несколько ранений.

Оксана Лада - интервью / фото: instagram.com, Оксана Лада

"У двоюродной сестры муж – тоже военный. И тоже с 2014 года. Был разведчиком. Во время полномасштабной войны дважды получил ранения, после чего его комиссовали. А сестра все это время волонтерила, ездила к нему, поддерживала. Там такая история любви", — раскрыла Оксана Лада.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что на 84-м году жизни умерла народная артистка Украины и выдающаяся оперная певица Людмила Юрченко. После дебюта Людмила Юрченко не сходила с подмостков, воплощая самые сложные партии для зрителей и стала настоящим символом украинской оперы.

Также американская суперзвезда Бейонсе впервые за несколько лет решилась на кардинальные перемены во внешности и избавилась от своих длинных волос. Вместо кудрей поп-дива появилась с короткой стрижкой каре и в экстравагантных луках.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред