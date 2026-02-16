Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

Вы узнаете:
Украинская актриса Оксана Лада, которая строит карьеру в Голливуде, рассказала о личной трагедии. Как поделилась звезда сериала "Клан Сопрано" в интервью OBOZ.UA, она потеряла на войне родного человека.
По словам Оксаны Лады, ее двоюродный брат решил защищать Украину еще до полномасштабного вторжения. Он ушел на войну добровольцем в 2014 году, получил военное образование и стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение, кузен актрисы снова проявил мужество и вновь призвался.
"Мой двоюродный брат еще в 2014 году ушел добровольцем. Вернулся, поступил в военный институт, стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение — снова призвался", — рассказала актриса.
Трагедия произошла в 2023 году — в то время двоюродный брат Лады выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. К сожалению, жизнь защитника Украины оборвали российские оккупанты.
"В 2023 году погиб на Запорожском направлении", — поделилась Оксана.
Актриса также рассказала, что кузен — не единственный мужчина в ее семье, который защищал Украину. Муж ее двоюродной сестры получил несколько ранений.
"У двоюродной сестры муж – тоже военный. И тоже с 2014 года. Был разведчиком. Во время полномасштабной войны дважды получил ранения, после чего его комиссовали. А сестра все это время волонтерила, ездила к нему, поддерживала. Там такая история любви", — раскрыла Оксана Лада.
