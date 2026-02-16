Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

15 февраля Герман Галущенко пытался покинуть территорию Украины, но его задержали детективы НАБУ.

https://glavred.info/ukraine/delo-midas-eks-ministru-energetiki-i-yusticii-obyavili-podozrenie-nabu-10741103.html Ссылка скопирована

Герману Галущенко сообщили о подозрении / Фото: t.me/nab_ukraine

Кратко:

НАБУ и САП сообщили о подозрении Герману Галущенко

Детективы раскрыди схему легализации денег, полученных преступнхы путем

Экс-чиновника задержали при попытке выезда из Украины

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021-2025). Ему сообщили о подозрении. В Национальном антикорупционном бюро не назвали имя подозреваемого, но, очевидно, что речь идет о Германе Галущенко.

Как сообщила 16 февраля пресс-служба НАБУ со ссылкой на данные следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".

видео дня

"Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого", - говорится в сообщении.

В целях сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

В НАБУ сообщили, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

"Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды", - говорится в сообщении.

Схема легализации денег / t.me/nab_ukraine

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

Операция "Мидас" - новости по теме

Как писал Главред, 10 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводит масштабную операцию по разоблачению коррупции в энергетической сфере. По информации ведомства, участники схемы организовали широкую коррупционную сеть влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на НАЭК "Энергоатом".

12 ноября 2025 года во время внеочередного заседания правительства было принято решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

В связи с коррупционным скандалом Кабинет министров Украины объявил о полной перезагрузке системы управления энергетическим сектором.

В ночь на 15 февраля 2026 года СМИ писали, что при попытке пересечь государственную границу детективы НАБУ и прокуроры САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Его сняли с поезда.

Другие новости:

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред