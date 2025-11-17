Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике: появились подробности

Ключевая задача компаний - обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов.

Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Коротко о главном:

Правительство продолжает перезагружать управление сферой энергетики

На заседании утвердили план действий для обновления состава наблюдательных советов госкомпаний

Первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома"

Кабинет министров Украины продолжает полную перезагрузку управления энергетического сектора после масштабного коррупционного скандала.

На заседании правительства утвердили план действий для обновления состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Ключевая задача - обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Перечень компаний, которые должны обновить наблюдательные советы и исполнительные органы:

НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета;

НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины");

ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа;

ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе наблюдательного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа;

НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета;

ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ - формирование нового состава наблюдательных советов;

ГП "Гарантированный покупатель": преобразование из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета;

Отмечается, что предприятия должны также обновить уставы, положения о наблюдательном совете и положения о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.

"Первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома". Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. О состоянии выполнения плана будем отчитываться регулярно", - добавила Свириденко.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса в Украине, блокирование активов, ограничение торговых операций, а также запрет участия в государственных закупках и приватизации.

Министр энергетики Светлана Гринчук 12 ноября подала в отставку. А 14 ноября Зеленский обновил состав СНБО. Из Совета нацбезопасности и обороны исключены Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

