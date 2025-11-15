Укр
Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

Алексей Тесля
15 ноября 2025, 21:27
Коррупционные скандалы происходят во всех странах мира, считает Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал коррупционный скандал / Коллаж Главред, фото Facebook/nabu.gov.ua, Twitter М.Подоляка

Главное:

  • Коррупция является неотъемлемой частью экономики, говорит Подоляк
  • Украина демонстрирует жесткую реакцию на коррупционный скандал

Коррупция является неотъемлемой частью экономики, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Любой коррупционный кейс всегда вызывает, мягко говоря, максимально эмоциональные реакции, и это правильно... Но и в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы происходят. То есть коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики", - сказал он в эфире телемарафона.

Представитель ОП обратил внимание на то, что подобные скандалы происходят во всех странах мира. При этом самое важное - насколько быстро и насколько конкретно действует государство, убежден он.

Советник главы ОП при этом пояснил, что Украина демонстрирует именно такую быструю и жесткую реакцию на громкий коррупционный скандал.

"1-3 дня, и уже есть соответствующая реакция от президента и государственных институций касательно подозреваемых. Отмечу, что это пока еще юридическая составляющая - расследование продолжается, но уже есть соответствующие подозрения. Государство быстро и жестко на это реагирует. Есть уже и соответствующие политические, санкционные и юридические решения. Это свидетельствует о зрелости государства", - добавил Подоляк.

Коррупция в энергетике: что нашли у фигурантов

Как пишет Financial Times, в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них даже заметили золотой унитаз. Также правоохранители нашли аудиозаписи чиновников, обсуждающих стратегии отмывания денег.

В издании напомнили, что НАБУ и САП на этой неделе обнародовали много подробных доказательств коррупции, включая записи разговоров, их которых стало известно, что высокопоставленные чиновники получали откаты за строительные проекты по защите энергетических объектов от российских ударов. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые впоследствии были отстранены от своих должностей.

По данным следователей, он был соорганизатором предполагаемой схемы и именно через его "бэк-офис" прошло около 100 миллионов долларов незаконных средств. В издании добавили, что ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов говорил о том, что Миндича предупредили о расследовании за несколько часов до его начала и дали бизнесмену возможность сбежать из Украины.

Дело "Мидас": новости по теме

Ранее сообщалось о том, что НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме". НАБУ нашло символику Службы безопасности президента РФ во время обысков у фигурантов дела "Энергоатома".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома". Министерство экономики за неделю должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета компании.

Как писал Главред, ранее видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Больше новостей:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Коррупция Михаил Подоляк Офис президента
