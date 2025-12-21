Укр
"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

Кристина Трохимчук
21 декабря 2025, 15:30
Две квартиры Ларисы Долиной в ЕС могут конфисковать.
Лариса Долина
Лариса Долина попала под санкции ЕС / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Долина

Вы узнаете:

  • Лариса Долина может лишиться еще двух квартир
  • Как действуют на нее европейские санкции

Российская певица Лариса Долина, которая когда-то гордилась своими одесскими корнями, но впоследствии поддержала кровожадную политику Кремля, может лишиться своего имущества в стране ЕС. Как сообщают пропагандистские росСМИ, сейчас решается судьба двух ее квартир в Латвии.

Как известно, путинистка Долина включена в санкционный список Евросоюза за активную поддержку российской агрессии и регулярные выступления на оккупированных территориях Украины. Санкции предусматривают полный запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех активов певицы на территории союза. Под арест попали и две квартиры артистки в Дзинтари. Из-за неуплаты накопившихся долгов их могут конфисковать.

Лариса Долина поддерживает диктатора Путина
Лариса Долина - позиция / фото: t.me, Лариса Долина

"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям. Но дальше начинается очень интересная игра, так называемая безвыходная ситуация: поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги", — рассказал адвокат Александр Бенхин.

Если Лариса попытается оплатить свои долги через третьих лиц, это будет расценено как уголовное преступление. Такие же последствия ее ждут и при попытках продать недвижимость. Таким образом путинистку ожидают серьезные неприятности в ЕС.

Лариса Долина вышла на подиум в скандальном образе
Лариса Долина - квартира в ЕС / фото: t.me/dolinaofficial

"Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные. Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление", — оценил ситуацию адвокат.

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

